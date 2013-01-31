Kafkas’a başkan desteği

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Takımla Eskişehir’e gitti

Başkan Şener’de takımdan sonra havalimanına gelerek Eskişehir’e gitti. Şener’in 30 günlük hak mahrumiyeti cezasının henüz bitmemesi nedeniyle Eskişehir’de maçı izleyemeyeceği öğrenildi. Başkan Şener’in ilk deplasman seyahatinde Tolunay Kafkas ve takıma moral vermek için Eskişehir’e gittiği belirtildi.

Akyazı projesinde gecikme endişesi

TRABZONSPOR Başkanı Sadri Şener, Akyazı Stadyumu’nun ihale sürecine yönelik uyarılarda bulunurken inşaatın bu işi hakkıyla yapabilecek bir firmaya verilmesini umduğunu söyledi. Başkan Şener, “Akyazı’dan umudumu kesmedim. Kompleksin inşaatını hakkıyla becerebilecek bir firmanın işi alması benim için çok önemli” dedi.

Yeni Trabzon ilk maçında

TÜRKİYE Kupası B Grubu’nda bugün Trabzon, Eskişehir’e konuk olacak. 12 puanla grupta lider olan bordo mavililer, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas’la ilk maçına çıkacak. Atatürk Stadı’ndaki mücadele 19.30’da başlayacak ve A Haber’den yayınlanacak. Maçın hakemi, Koray Gençerler.

7 eksikle Eskişehir’de

DÜN basına ve taraftara kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştiren bordo mavili takım, saat 15.00’te THY’ye ait özel uçakla Eskişehir’e hareket etti. Tolunay Kafkas, cezalı Celustka, sakat Tolga ve Emre’nin yanı sıra Volkan, Colman ve Adrian’ı da Eskişehirspor maçının kadrosuna almadı.