Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bu projede ilkleri yaşayacağız

#Metro#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bu projede ilkleri yaşayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'İstanbul’umuzu raylı sistem hatları ile örerken bu hatlardaki araçların da yerli üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu projede ilkleri yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları yerli imkanlar ile hayata geçirilecek.' dedi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi İncelemesi ve Basın Açıklaması'nda konuştu.

Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yapımı devam projelerimiz tamamlandığında bu rakam 363kilometreye yükselecek. İstanbul’da 7 ayrı hatta 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. Bu hatlarımız, Pendik-Tavşantepe-Sabşha Gökçen Havalimanı metro hattı. Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı-Bağcılar metro hattı. Başakşehir-Çamsakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı.

TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI SEYAHAT SÜRESİ 41 DAKİKA

Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı. Gayretepe-İstanbul Havalimanı metro hattı. Değerli arkadaşlar 37.5 kilometrelik Gayrette-Kağıthane-Havalimanı metro hattımızda yüzde 98 oranında ilerleme kat ettik. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul’un merkezinden İstanbul Havalimanına iki koldan kolay, emniyetli, konforlu yolculuk sağlanmış olacak.

Haberin Devamı

Hattın işletmeye açılmasıyla birlikte Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya inecek. Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bu projede ilkleri yaşayacağız

'BU PROJEDE İLKLERİ YAŞAYACAĞIZ'

İstanbul’umuzu raylı sistem hatları ile örerken bu hatlardaki araçların da yerli üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Havaalanı metro araçlarındaki yerlilik oranı yüzde 60 olarak belirledik. Bu projede ilkleri yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları yerli imkanlar ile hayata geçirilecek. İlk kez metro araçlarında yerli elektrik sitemleri ve yerli bataryaları kullanıyoruz. Hatlarımızın sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşıyoruz. Havalimanı metro hattımızda ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Testlerde son aşamaya geldik.

Gözden Kaçmasın

Bakan Muş açıkladı İhracatta tarihi rekorBakan Muş açıkladı! İhracatta tarihi rekorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Metro#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF