Son dakika... Bakan Muş açıkladı! İhracatta tarihi rekor

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Türkiye ekonomisindeki güçlenme devam ederken bunu destekleyen unsurlardan biri olan ihracatta yeni rekor geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mart ayı ihracatının tarihi rekor olduğunu ve yüzde 22.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Hali hazırda salgın nedeniyle aksayan tedarik zinciri iki ülke arasındaki savaştan ötürü darbe almakta ve ilave fiyat artışlarına neden olmaktadır. Fed tarafından yayımlanan raporda fiyatların ABD genelinde hızlı artışının devam edeceği belirtilmiştir. AB de krizden etkilenmektedir.

Türkiye bölgesinde yaşanan bu önemli olaya kayıtsız kalmamış ve ateşkes için diplomasinin merkezi haline gelmiştir. İki ülke ile ayrı ayrı üst düzey temaslar sağlanmıştır. İstanbul'da müzakerelere ev sahipliği yapılmıştır.

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Bizler de Ticaret Bakanlığı olarak iki ülkeyle olan ticari ve iktisadi faaliyetleri olumsuz etkilememesi için çaba sarf etmekteyiz. Savaş nedeniyle gemilerimizin artan navlunlarıyla ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Firmaların ihtiyaç duyduğu ürünlerde tedbirler alınmaktadır. Bitkisel yağlarda arz güvenliğini sağlamak üzere gümrük vergisi oranlarını 30 Haziran 2022 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ

Komşularımız ve en büyük ticaret ortağımız AB ile ticaretimizi daha da yoğunlaştırdık. Covid 19 pandemisi, Ukrayna savaşı, batılı ülkeler için Türkiye'nin güvenilir üretim merkezi olmasını teyit etmiştir. Gümrük Birliği güncellemesi konusunu görmeyi ümit ediyoruz.

Etkileri henüz geçmemiş olan pandemi ve savaş nedeniyle ülkemiz ekonomik olarak önemli bir süreçten geçiyor. Artan maliyetler en önemlisi. Tedbirleri süratle almaya devam ediyoruz. Temel ihtiyaç dahilindeki birçok üründe KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ülke genelinde denetimlerimizi sıkılaştırdık. KDV indirimlerini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışan esnaf ve tüccarın yanında olacağız. Art niyetli kişilerin peşini bırakmayız.

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Hükümet olarak önceliğimiz insanımızın işi ve aşını garanti altına alacak ekonomik işleyişi hayata geçirmektir.

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TARİHİ REKOR

İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettiriyor. Mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın Mart'ına göre 19.8 oranında artışla 22.7 milyar dolar olmuştur. Ocak ve Şubat aylarında da en yüksek rakamları açıklamıştık. Mart'ta ithalat 30,9 milyar dolar, ithalat enerji ithalatı önemli bir yer tutuyor. Mart ayı ihracatı en yüksek mart ayı ihracat rakamı. Sanayi üretim endeksinde de yıllık %7,6 artış gözlüyoruz. Enerji ithalatımız Mart'ta yıllık yüzde 156 arttı, Ocak-Mart'ta yüzde 188 arttı. İthalatın ihracatı karşılama oranı Mart'ta yüzde 73,4. Yıllık bazda güçlü bir ihracat performansı ortaya konuldu. 235,6 milyar dolara ulaşan 12 aylık ihracat ile yıl sonu hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç yüzde 95'e yükseldi. Öncü veriler 2022 yılının ilk çeyreğinde büyüme oranı yakaladığına işaret etmektedir. İhracatçılara destek olmak için var gücümüzle çalışmaktayız. İhracatçılarımızın finansmandan pazar ihtiyaçlarına kadar somut kararlar almaktayız. İhracatı Geliştirme A.Ş. faaliyete geçti, 22 milyar liralık kredi hacmi hedefleniyor.

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Hizmet ihracatımız yüzde 70.5 artarak 4.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmet ihracatında 68 milyar dolar hedefini geçmek istiyoruz. 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olmasını benimsiyoruz.