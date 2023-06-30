Turist bayramı! Yerli ve yabancı ziyaretçiler ören yerlerine akın etti

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Kurban bayramı tatilinde Türkiye turizminin sıcak noktalarına ziyaretçi akını yaşanıyor. Ege ve Akdeniz sahilleri deniz keyfi yapıp güneşlenmek isteyenler ile dolup taşarken, diğer tarafta tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ören yerleri yoğunluktan nasibini aldı. Başta Bozcaada olmak üzere Ayvalık, Cunda, Sarımsaklı ve Şirince gibi noktalar yerli ziyaretçiler için öne çıkarken yabancı turistler ise Meryem Ana Kilisesi, Yedi Uyurlar Mağarası ve Efes Antik Kenti’ne akın etti. Hem ören yerlerindeki esnaflar hem de konaklama işletmecilerinin yüzü güldü.

ONLARCA OTOBÜSLE GELDİLER

Türkiye’ye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği noktalardan biri olan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nde son dönemin en kalabalık günlerinden biri yaşandı. Bayramın ilk gününün ardından ikinci gününde de Efes’e sabahın ilk saatlerinden itibaren yüzlerce otobüs dolusu turist kafilesi gelmeye başladı. Otoparklar saat 10.00 itibarıyla tam kapasite doluluğa ulaşırken antik kentin gişelerinde de onlarca metrelik kuyruklar görüldü. Kafileler sıra sıra içeri alındı.

Rehberler eşliğinde alanı gezen turistler Celcus Kütüphanesi, Latrina, Liman Caddesi ve büyük tiyatro yapılarının önünde fotoğraf çektirirken yoğunluk oluşturdu. Kafilelerin içinde İspanya, İtalya, Portekiz, İngiliz, Alman ve İskandinav ülkelerinden gelen gruplar oluşturdukları kalabalıkla dikkat çekti. Bazı turistler ise yoğun sıcak havada 400 lira karşılığında fayton ile dolaşmayı tercih etti. Efes’i ziyaret edenlerin önemli bir bölümünü yabancı turistler oluştururken bu bölgede yerli ziyaretçilerin ilk tercihi ise tarihi evleri ile dikkat çeken Şirince oldu. Şirince’de yerli ziyaretçiler şarap, sabun ve hediyelik eşyaların satıldığı çarşılarda kalabalık görüntüler oluşturdu.

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BOZCAADA YÜZDE 100 DOLDU

BU bayramda Bozcaada’nın yüzde 100 oda doluluk oranını yakaladığını söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Bayram öncesi Bozcaada’daki fiyat tarifeleri ile ilgili yanlış bazı haberler ortaya çıktı. Bir işletmenin uygulayacağı 2 yıllık azami tarife sanki bayramda tüm adada uygulanacak gibi anlaşıldı ama öyle değil. Bozcaada, hem çoğu destinasyondan çok daha ucuz hem de ada içerisinde çok farklı fiyat alternatifleri var. Zaten ziyaretçiler de bunu bilerek geliyor.”

‘YAZ SONUNA KADAR BÖYLE DEVAM EDER’

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Bozcaada’ya bayramda günde 6-7 bin turistin geldiğini ifade eden Erkan Yavuz, “Adada özellikle gündüz turlarla gelen ve vakit geçirip dönen ziyaretçiler de büyük bir hareket yaratıyor ama onun dışında da binlerce turist adada kalarak tatil yapmayı seçiyor. Yoğunluğun bayramdan sonra biraz düşmesini ama hemen ardından yine yaz sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca bu bayramda da yine en büyük sıkıntımız yoğun talebi fırsat bilerek evlerini dönemsel olarak kaçak kiralayanlar oldu” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKACILAR DAHA ÇOK ÖDEDİ

Bayram yoğunluğu turistik yerlerde hizmet veren konaklama işletmelerine de yansıdı. Sadece büyük oteller değil, butik oteller, konaklar, pansiyonlar ve dönemsel kiralanan evlerde de doluluk oranı yüzde 90’ı aştı. Rezervasyonunu son güne bırakanlar için Bozcaada’da kalan son odalarda fiyat aralığı 1300 liradan başlayıp 5 bin liraya, Gökçeada’da 1700 liradan başlayıp 4 bin liraya, Ayvalık’ta 1200 liradan başlayıp 3 bin 200 liraya, Şirince’de 1300 liradan başlayıp 3 bin liraya Marmaris’te 1800 liradan başlayıp 2 bin 700 liraya, Kaş’ta ise 1900 liradan başlayıp 4 bin liraya kadar çıktı.

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