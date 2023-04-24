Togg'dan otomotivde bir hamle daha... Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni düzenlenecek.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ADIM

Açıklamaya göre, Türkiye, global anlamda otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak önemli adımlar atıyor.

Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN NİŞANESİ

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.

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BATARYA GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAMPÜSÜ

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

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Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş CNN TÜRK’teki açıklamaları şöyle:

Her şeyden önce bataryalar burada üretiliyor. Togg teknoloji kampüsümüzün içinde tesislerimizden birisini üretim tesisi olarak kullanıyoruz şu an. Bugün inşaata başlanacak olan arazimizde binalarımız hazır değil, mevcut binalarımız içinde seri üretimde kullandığımız bataryaların hepsi üretilmekte. Kapasitesi 2024’ün sonunda çok daha büyük boyutlara geleceği için yeni yerimize taşınacağız. Orada hücrenin üretimine, bataryanın geliştirileceği de bir tesis kuruyoruz.

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BATARYALAR GEMLİK'TE ÜRETİLECEK

Hazır binalarda üretiliyor. Bataryanın geliştirileceği bir tesis kuruyoruz. Her şeyden önce Togg için batarya çok önemli. Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada Gemlik'te üretilecek. Batarya hücresinin içerisindeki Teknoloji sizin aracınızın menzilini her şeyini belirliyor. Bu şekilde kasetler ve modüller oluşturursanız batarya üretimi gelişiyor.

Batarya dediğiniz zaman kocaman parçayı görüyoruz. En önemlisi batarya hücresidir. Aracınızın menzilini, şarj süresini belirler. Modülleri birleştirip batarya paketi oluşturursunuz. Hücreden başlarsanız teknolojinin tamamına sahip olursunuz. Yazılımın önemli bir yeri var. Biz SİRO ile kurduğumuz ortaklıkla hepsini yapmaya başladık, hücrenin geliştirilmesine hazırlanmaya başladık. Biz çok kısa bir süre içinde SİRO ile beraber kendi hücremizi üreteceğiz. SİRO 120 ülkeden sorumlu.

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Biz kurduğumuz ortaklıkla yapmaya başladık. Kaliforniya’da mühendislerimiz eğitim alıyor. Küresel rekabet edebilir oyuncu olmaya hazırlanıyoruz.