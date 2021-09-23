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GeriKeyif Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin hikayesi....“Timsah Ateşi”nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak
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Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 14:10 | 

Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin hikayesi....“Timsah Ateşi”nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak

Konserler, filmler, yeni albümler, turneler... Sanat dünyasından kısa haberler

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Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Megan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, “Timsah Ateşi”nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak.1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeşin çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı ise Hazar Ergüçlü sahneye taşıyacak. 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde sahnelenen oyun Türkiye’de ilk kez seyircinin beğenisine sunulacak…Sevgisiz bir Katolik evi, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası Alannah’ın (Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk birkara-komedi seyirciyle buluşacak…

2Tarık’ı kaybettiğime inanamıyorum

Tarık’ı kaybettiğime inanamıyorum

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Emel Sayın, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü sanatçı, alışveriş merkezinde menajeriyle toplantı yaptığını söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tarık Akan’ı ölüm yıldönümünde anan Sayın, “Tarık’ı kaybettiğime hala inanamıyorum” diyerek Akan’ı hiçbir zaman unutmadığı belitti. Sayit DURMAZ

3GENÇ ŞARKICIYA DESTEK

GENÇ ŞARKICIYA DESTEK

Coşkun Sabah, genç şarkıcı Canan Çal’a tek şarkılık single yaptı. Sahibi olduğu Sabah Müzik Yapım firmasından şimdiye kadar sadece kendi albümlerini piyasaya çıkaran sanatçı, ilk kez bir sanatçının albümüne yapımcı-prodüktör olarak imza attı. Sözleri Şebnem Sungur’a, müziği ise Gökhan Tepe’ye ait olan “Kızıl Kahve” adlı şarkı yayınlandı. Sabah, daha önce birlikte “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkıda düet yaptığı Çal ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sanatçı, “Böyle iyi sesi olan genç bir isme ilk kez destek oluyorum ve prodüktörlük yapıyorum” dedi. Deniz BOY

4Baba-kız hikayesi beğeni topladı

Baba-kız hikayesi beğeni topladı

Başrollerini Lavinya Ünlüer, Cansel Elçin ve Özlem Conker’in paylaştığı “Bulutlardan Aşağı”nın ön gösterimi, önceki gün Soho House İstanbul’da yapıldı. Cansu Boğuşlu’nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise genç yaşında yaptığı prodüksiyonlarla Hollywood’un dikkatini çeken Ali Mahir Aksu’nun üstlendiği filmin çekimleri Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşti. Uluslararası festivallerde yarışacak olan filmin orijinal müziklerini Rahman Altın yaparken, soundtrack’ında ise bir Kaan Tangöze şarkısı da yer alıyor.Filmin oyuncularından Cansel Elçin, Özlem Conker ve Lavinya Ünlüer’in yanı sıra Soho House Rooftop’ta yapılan gösterime Hazal Filizküçükköse, Onur Büyüktopçu, Zeynep Tuğçe Bayat, Serhan Onat, Çağla Demir, İlay Erkök, Hatice Aslan, Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural, Feride Hilal Akın, Başak Atıcı, Emre Kızılırmak gibi ünlü isimler katıldı.

5Düet şarkıya klip geldi

Düet şarkıya klip geldi

Karadeniz müziğinin genç isimlerinden Ezgi Eyüboğlu, “Denizin Ezgisi” albümü için Selçuk Balcı ile düet yaptı. İkili, “Unutamadum” adlı şarkıyı seslendirdi. Söz ve müziği Fatih Söylemez’e ait şarkının klibi, Enes Bilal Taşçı’nın yönetmenliğinde çekildi.

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