Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin hikayesi....“Timsah Ateşi”nde, başrolleri Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü paylaşacak

GENÇ ŞARKICIYA DESTEK Coşkun Sabah, genç şarkıcı Canan Çal’a tek şarkılık single yaptı. Sahibi olduğu Sabah Müzik Yapım firmasından şimdiye kadar sadece kendi albümlerini piyasaya çıkaran sanatçı, ilk kez bir sanatçının albümüne yapımcı-prodüktör olarak imza attı. Sözleri Şebnem Sungur’a, müziği ise Gökhan Tepe’ye ait olan “Kızıl Kahve” adlı şarkı yayınlandı. Sabah, daha önce birlikte “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkıda düet yaptığı Çal ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sanatçı, “Böyle iyi sesi olan genç bir isme ilk kez destek oluyorum ve prodüktörlük yapıyorum” dedi. Deniz BOY