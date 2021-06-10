Zeynep Tokuş: Ekrana dönüş yok, emekli oldum!

Zeynep Tokuş fotoğrafının altına şu notu düştü:



"Korku nedir? Korku bilinmeyendir,bilmediğindir..Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"

