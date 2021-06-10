Zeynep Tokuş: Ekrana dönüş yok, emekli oldum!

Uzun süre önce ekranları bırakan oyuncu Zeynep Tokuş, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.
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Gazetecilerin, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” diyen Tokuş, sözlerini “Yoga yapıyorum, şu an için gayet iyiyim” şeklinde sürdürdü. (Behlül AYDIN)
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Türkiye eski güzeliydi...
Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.
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Ekranlardan uzaklaştı
En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.
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Yoga eğitmeni
Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.
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Paylaşımları olay oluyor
Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
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42 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş'un zorlu hareketi beğeni toplarken, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.
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Zeynep Tokuş fotoğrafının altına şu notu düştü:
"Korku nedir? Korku bilinmeyendir,bilmediğindir..Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"