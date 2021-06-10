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Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 12:54 | 

Zeynep Tokuş: Ekrana dönüş yok, emekli oldum!

Zeynep Tokuş, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

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Uzun süre önce ekranları bırakan oyuncu Zeynep Tokuş, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

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Gazetecilerin, “Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Düşünmüyorum, emekli oldum” diyen Tokuş, sözlerini “Yoga yapıyorum, şu an için gayet iyiyim” şeklinde sürdürdü. (Behlül AYDIN)

3Türkiye eski güzeliydi...

Türkiye eski güzeliydi...

Zeynep Tokuş, 1998 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınmış, ardından Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşığı Deli Yürek dizisiyle şöhretin zirvesine çıkmıştı.

4Ekranlardan uzaklaştı

Ekranlardan uzaklaştı

En son 'Buzda Dans' yarışmasında boy gösteren Zeynep Tokuş, üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı.

5Yoga eğitmeni

Yoga eğitmeni

Kendisine yepyeni bir hayat kuran Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliğine başladı.

6Paylaşımları olay oluyor

Paylaşımları olay oluyor

Yaptığı akrobatik yoga hareketleri ile nefesleri kesen ve fotoğraflarını Instagram'da yayınlayan Zeynep Tokuş, son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

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42 yaşında ve 3 çocuk annesi Tokuş'un zorlu hareketi beğeni toplarken, kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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Zeynep Tokuş fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Korku nedir? Korku bilinmeyendir,bilmediğindir..Eğer korktuğun şeyle tanışır, onu pratik eder öğrenirsen bu senin için bir özgürlük alananı daha yaratacak... Hatta belki korktuğun sevdiğin olacak...Korkularla tanışılsın, arkadaş olunsun veee yaz oyunları başlasın!"

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