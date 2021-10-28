Zeynep Demirel'den Volkan Demirel'e doğum günü mesajı: İlk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık...
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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'Vıcık vıcık aşk böcekleri olmadık biz hiç'
Eski kaleci Volkan Demirel, 40 yaşında bastı. Zeynep Sever Demirel eşinin yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.
"Klasik bir aşk hikayesi değildi, kimse çarpışmadı, düşen kitaplarımı toplamadın… Bir arkadaş ortamında ilk görüş, sosyal medyadan ekleme (aslında tam bir modern zaman aşk hikayesi sayılabilir bu noktada) uzun süre konuşmama, yaklaşık bir yıl sonra benim 18’den 19’a girdiğim günün bir gün öncesinde ilk buluşma… Şarkıda diyor ya “beraber yürüdük biz bu yollarda” diye, biz beraber 'büyüdük' bu yollarda"
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"Yaşayan bilir uzun mesafe ilişkisini, az çektirmedik birbirimize be hey gidi hey! Evleniyorum dediğim zaman Belçikalı arkadaşlarımın yüzündeki şaşkınlığı dün gibi hatırlarım… Ama vıcık vıcık aşk böcekleri olmadık biz hiç. Sen bana evlilik yıl dönümlerimizi unutuyorum diye söylenirsin ben de hiç romantik değilsin diye sana... Sürekli didişiyoruz mesela. Aynı anda nasıl oluyor bilmiyorum fakat hayatımda beni en sinir eden ama çocuklarımdan sonra en sevdiğim insan kişisisin sen...
Ve sevgilim, biliyorsun seni en iyi ben tanırım. Doğallığını, vicdanını, hem çok sevilmeni hem hiç sevilmemeni sağlayan başarı hırsını, doğuştan var olan babalığını, beni çoğu zaman deli eden başına buyrukluğunu ama en çok o temiz kalbini… Birbirlerine ilk günkü gibi aşık bir çift değiliz artık (bu noktada şair samimi olmayı seçti yıllar geçsede birbirimize ilk gün ki gibi aşığız diyen çiftleri de pek samimi bulmuyor) Ama biz seninle birbirine aşktan daha öte daha büyük bir sevgiyle bağlı birer anne babayız. Biz birbirimizin en katı eleştirmeni, biz birbirimizin en büyük destekçisiyiz. En sevgili dostum… Hayat ortağım… Eş olarak seçtiğim…40’lar sana çok yakışacak. İyi ki doğdun ve iyi ki çocuklarımın babası oldun…"
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Aşk pozları
Eliz Sakuçoğlu, DJ sevgilisi Semih Ergün’le siyah beyaz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Aşk pozlarına İngilizce “Beni gözlerinle öp” notunu yazan Sakuçoğlu’nun iddialı bikinisi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Aşkını ilan etti
Annesinin “yılan” dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban’ın yalnızlığı kısa sürdü. Ünlü güreşçi, “Survivor” yarışmasında tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı.
Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada mücadele ederken annesiyle şoke eden bir telefon görüşmesi yapmıştı. Annesi, Balaban’a nişanlısı Gamze Atakan için “Adını ağzına alma, o bırakıp gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan” demişti. Ünlü güreşçi nişanlısıyla olaylı şekilde yollarını ayırdı. Ancak yalnızlığı uzun sürmedi. İsmail Balaban, yarışmada tanıştığı İlayda Şeker’le aşk yaşamaya başladı ve onunla el ele çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaşarak ilişkisini herkese ilan etti.
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Sokaktaki ilgi hoşuma gidiyor
“Sadakatsiz” dizisinin Derin’i Melis Sezen, önceki gün Nişantaşı City’s’den çıkarken görüntülendi. “Boş günümde annemle alışverişe çıktık” diyen oyuncuya sokakta sevenlerinin ilgisi büyük oldu. Fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Sezen, “Hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyorum. Bana gösterilen bu ilgi hoşuma gidiyor” dedi.
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Sinan’ın gül problemi
Sinan Akçıl, gece yarısı 300 gül alarak Burcu Kıratlı’ya sürpriz yaptı ve eşinin mutluluk fotoğraflarını Instagram’da paylaştı. Ancak Akçıl’ın yaptığı hesaplama, kafaları karıştırdı: “3 yıl ilişki (rekor), 9 ay birinci evlilik, 8 ay ikinci evlilik. 3 bin gül istedim, 300 bulabildiler gece vakti. Matematik problemi değil, aşk bu ama 2 bin 700 daha borcum olsun.”
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Çok mu güzel oldu ne
Uzun aradan sonra yeni bir şarkı için İstanbul’da stüdyoya giren Tarkan, sürecin her anını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce Ozan Çolakoğlu’yla çalışırken çektiği selfie’yi Instagram sayfasına ekleyen Mega Star, bu kez enstrüman kayıtlarından fotoğraflar yayınladı. “Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kaydı. Ay çok mu güzel oldu ne?” diyen Tarkan’ın şarkının yakında yayınlanacağını duyurması, hayranlarını heyecanlandırdı.
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Yeğenle boğaz turu
Begüm Kütük önceki gün kiraladığı scooter ile Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, yeğeniyle Beşiktaş-Sarıyer hattında gezdiklerini söyledi: “Yurtdışından yeğenim geldi. Onunla vakit geçiriyorum. İstanbul Boğazı’nı gezdiriyorum.” (Deniz BOY)
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İzin günü
Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand ve ailesi önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Tisserand ve ailesi, öğle saatlerinde bir restoranda yemek yedi. AVM’de yanına gelen sarı lacivertli taraftarları kırmayan futbolcu, selfie çektirdi.