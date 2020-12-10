'Yüzümde hiç estetik yok' Defne Samyeli sırrını verdi!

“İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var" diyen Defne Samyeli, şu ifadeleri kullandı: Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, anlaşmazlıklarımız olmalı, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok. Samyeli, tek eşliliğe inanan biri olduğunu da sözlerine ekledi.