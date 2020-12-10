'Yüzümde hiç estetik yok' Defne Samyeli sırrını verdi!

İltifat almak hoşuma gidiyor, güzel şeyler duymayı seviyorum. Ama biri bana iltifat etmediğinde de ‘neden etmedi’ demem.
Çocukluğumdan beri insan önüne çıkmak beni mutlu ediyor. Kendimi rahat hissediyorum.
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Adana’da evimizin önüne salı günleri pazar kurulurdu, orası benim sahnemdi. Çıkar pazara şarkı söylerdim 5-6 yaşımda… Kendimi kaptırıp konser veriyordum.
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Güzellik takıntım yok. Cildimi korumaya çalışıyorum. Rutin şeyleri uyguluyorum. Bana göre ekstra bir şey yapmıyorum ama insanlara göre çok şey yapıyorum. Bazı şeyler alışkanlık oldu…
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Ben 48 yaşımdayım 20 yaşımdan beri ne aktivitemde değişiklik var ne de başka bir şey yapıp da ‘yoruldum’ diyemiyorum. 60 -70 -80 yaşım için hayallerim var. Gazeteler yazmasa ben yaşımın farkında değilim.
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İlişkilerimde güven sorunu yaşıyorum. Son zamanlarda roller değişti gibi… Kadınlar daha bir erkek gibi davranmaya erkekler de daha kadın gibi davranmaya başladı.
Şöyle anlatayım, erkekler kendini fasulye gibi biraz nimetten sayıyor. Erkekler bana kızacaklar ama annelerimiz oğulları var diye öyle mutlular ki ‘oğlum da oğlum’ diye büyüyorlar, paşa muamelesiyle büyüyor erkeklerin çoğu…
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Kadın rolleri daha küçük yaşta bizim üzerimize giydiriliyor. O zaman da erkek kendini ‘kadınları seçen o’ tavırlarına giriyor. Kadınlar da biz kendimizi erkeklere beğendirmek zorundaymışız gibi bir yükle hayata bakıyoruz.
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Aslında olması gereken tam tersi. ‘Erkek olsun da çamurdan olsun’ durumu varmış gibi hareket ediyorlar son zamanlarda. Bunda çok büyük neden de kadınlar, hem yetiştirmek hem de bu şekilde davranmak…
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TEK EŞLİLİĞE İNANIYORUM
Sevdiğin birisiyle aynı yatakta isterse horlasın, sarılıp uyumak da çok güzeldir ama filmlerde falan öyle mükemmel yansıtılıyor ki her şey... Hayır, gerçek hayat böyle değil. Anlaşmazlıklar da olmalı ilişkide.
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“İlişkilerin içinde güzellikler olduğu gibi çirkinlikler de var" diyen Defne Samyeli, şu ifadeleri kullandı: Ben seni en çirkin halinle görüp, öyle sevebilmeliyim. Kavga edebilmeli, anlaşmazlıklarımız olmalı, geçim problemleri yaşayıp, altından birlikte kalkabilmeliyiz. Günün sonunda 'İyi ki var' dediğin kişi, ömrünü beraber geçirebileceğin kişidir. Doğru parçalar birbirini bulup, doğru yerlerden bağlandığı zaman tadından yenmez bir şey olabiliyor ilişki. Olmadığı zaman da gereği yok. Samyeli, tek eşliliğe inanan biri olduğunu da sözlerine ekledi.
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Dizimizin iki bölümü yayınlandı. Sosyal medyada beni beğenmezler hiç! Bakıyorum ne var diye ‘o kadın varsa bu dizi izlenmez’ vs. mesajlar oluyor. ‘Genelde estetik harikası’ yazıyorlar. Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım. Kaslarımı kuvvetlendiriyorum. 20 yıldır yüz egzersizi yapıyorum ve bunu büyük bir keyifle yapıyorum.