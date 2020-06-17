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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 12:00,

Yolculuk nereye böyle?

Son dönemin en gözde modellerinden biri karantina sonrasında soluğu tatilde aldı. Her anını da sosyal medya hesabından 8 milyon takipçisiyle paylaştı.

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1KARANTİNA BİTTİ SIRA TATİLDE
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KARANTİNA BİTTİ SIRA TATİLDE

Son yıllarda moda dünyasında dengeleri alt üst eden modellerden biri olan Winnie Harlow, kısa süredir birlikte olduğu sevgilisi basketbol yıldızı Kyle Kuzma ile birlikte tatile çıktı.

Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram

2YOLCULUK NEREYE
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YOLCULUK NEREYE?

25 yaşındaki Harlow, ilk olarak özel jetin merdivenlerinde çektirdiği bir pozunu sosyal medya sayfasında paylaştı. Takipçileri güzel modele "yolculuk nereye?" diye sordu.

3MERMER KANYON POZU
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MERMER KANYON POZU

Harlow ardından Arizona'daki Mermer Kanyon'da çekilen pozlarına sosyal medya sayfasında yer verdi.

4PEMBE BİKİNİ
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PEMBE BİKİNİ

Güzel model ardından da uçuk pembe renkli bir bikiniyle havuz başında çekilen pozlarını paylaştı. Harlow'un bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

5SON DÖNEMİN ÖNCÜLERİNDEN
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SON DÖNEMİN ÖNCÜLERİNDEN

Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow aslında moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden.

6HAYALLERİNİ ENGELLEMESİNE İZİN VERMEDİ
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HAYALLERİNİ ENGELLEMESİNE İZİN VERMEDİ

 Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.

7OKULDA ZOR GÜNLER
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OKULDA ZOR GÜNLER

“Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor” diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı. 

8HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
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HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

 Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı.  Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

9YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ
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YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı.

10ÜNLÜ TASARIMCILAR PEŞİNDEN KOŞMAYA BAŞLADI
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ÜNLÜ TASARIMCILAR PEŞİNDEN KOŞMAYA BAŞLADI

 Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi.Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor. 

11HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.  

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