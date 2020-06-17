Yolculuk nereye böyle?

Son dönemin en gözde modellerinden biri karantina sonrasında soluğu tatilde aldı. Her anını da sosyal medya hesabından 8 milyon takipçisiyle paylaştı.
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KARANTİNA BİTTİ SIRA TATİLDE
Son yıllarda moda dünyasında dengeleri alt üst eden modellerden biri olan Winnie Harlow, kısa süredir birlikte olduğu sevgilisi basketbol yıldızı Kyle Kuzma ile birlikte tatile çıktı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram
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YOLCULUK NEREYE?
25 yaşındaki Harlow, ilk olarak özel jetin merdivenlerinde çektirdiği bir pozunu sosyal medya sayfasında paylaştı. Takipçileri güzel modele "yolculuk nereye?" diye sordu.
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MERMER KANYON POZU
Harlow ardından Arizona'daki Mermer Kanyon'da çekilen pozlarına sosyal medya sayfasında yer verdi.
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PEMBE BİKİNİ
Güzel model ardından da uçuk pembe renkli bir bikiniyle havuz başında çekilen pozlarını paylaştı. Harlow'un bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
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SON DÖNEMİN ÖNCÜLERİNDEN
Gerçek adı Chantalle Brown- Young olan Harlow aslında moda dünyasında son dönemde etkinliğini giderek hissettiren "bedensel olumlama" akımının da öncülerinden.
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HAYALLERİNİ ENGELLEMESİNE İZİN VERMEDİ
Henüz 4 yaşında küçük bir çocukken, tenin yer yer renk değiştirmesine neden olan vitiligo adlı bir hastalığa yakalanan Harlow, bunun hayatını şekillendirirken önünde bir engel olmasına izin vermedi.
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OKULDA ZOR GÜNLER
“Winnie, çocuklarımızın psikolojisini bozuyor” diye verdikleri dilekçeler yüzünden sayısız okul değiştirmek zorunda kalmıştı.
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HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM
Okuldayken arkadaşlarının kendisini "zebra" diye çağırdığını belirten Winnie Harlow, sosyal medyadaki bir paylaşımının ardından da kendisini Michael Jackson'a benzeten alaylı yorumlar aldı. Fakat bunlara da "Beni bir ikona benzettiğiniz için teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.
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YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ
Vitiligo hastalığının utanılacak bir durum olmadığını belirten Winnie Harlow, ABD'deki televizyon dizisi America's Next Top Model'in yirmi birinci döngüsünde yarışmacı olarak 2014 yılında öne çıktı.
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ÜNLÜ TASARIMCILAR PEŞİNDEN KOŞMAYA BAŞLADI
Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi.Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.
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HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Ünlü moda firmalarının vazgeçemediği bir model olan Winnie Harlow'un 3 milyon dolar civarında bir serveti var. Bir başka deyişle çocukluğunda alay konusu olan farklı görüntüsü ona belki de o dönemde hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını açtı.