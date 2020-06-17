Yolculuk nereye böyle?

ÜNLÜ TASARIMCILAR PEŞİNDEN KOŞMAYA BAŞLADI Sonra da birçok ünlü moda firmasının peşinden koştuğu bir model haline geldi.Winnie Harlow sadece kadınlar için değil herkes için kendini olduğu gibi kabul edip severek hedefe ulaşmanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülüyor.