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Yıllardır Kemal Kahraman tarafından taciz edilen Ezgi Mola'ya destek yağdı... Kemal Kahraman kimdir?

#Kemal Kahraman#Kemal Kahraman Kimdir#Kemal Kahraman Ezgi Mola

Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında poz verdikleri Kemal Kahraman’dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola’yı haklı bularak Kemal Kahraman’a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Olayın basında yer alması ardından soysal medyada #ezgimolayalnızdeğildir ile destek paylaşımları yapılıyor.

1/3Yıllardır Kemal Kahraman tarafından taciz edilen Ezgi Molaya destek yağdı... Kemal Kahraman kimdir

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Ezgi Mola, kendisini 6 yıldır taciz eden reklam partneri Kemal Kahraman’dan şikayetçi oldu. Mola’nın verdiği ifadeye göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola’nın tüm oyunlarına gelmeye başladı. Yıllar sonra yeniden ünlü oyuncunun karşısına çıkan ve iletişim kurmaya çalışan Kemal Kahraman terslenince, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi.

Yıllardır Kemal Kahraman tarafından taciz edildiği ortaya çıkan Ezgi Mola'ya destek mesajları yağdı. Sevenleri, #ezgimolayalnızdeğildir ile destek paylaşımları yapılıyor.

2/3DESTEK MESAJLARINDAN BAZILARI

DESTEK MESAJLARINDAN BAZILARI

“Kimse unutmasın ki, Ezgi Mola bu ülkenin başına gelmiş en güzel, en kaliteli varlıktır. Bu varlığı soldurmanıza, mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Susmadık, susmuyoruz ve susmayacağız!”

“Koskoca 6 yıl bu kızın neler çektiğini hiçbirimiz anlayamayız... Kim bilir nasıl zor durumda kalmıştır bir insanı istemediği bir şeye zorlayamazsınız tehdit edemezsiniz yeter artık ya #ezgimolayalnızdeğildir

“Biz kadınlar kocamanız, bu kocamanlığın yarattığı inançla büyüyoruz. gücünü içindeki teraziden alan ezgi ve gücünün farkında olan kadınlar adına, bugün değilse ne zaman?”

“Düşün artık kadınların peşinden..! Yeter artık yeter.. #ezgimolayalnızdeğildir”

3/3KEMAL KAHRAMAN KİMDİR

KEMAL KAHRAMAN KİMDİR?

Taciz ve tehdit haberleriyle gündeme gelen Kemal Kahraman 6 yıl önce oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte yer almıştı. Sosyal medya ve Youtube hesaplarında gitar çaldığı videoları bulunan Kahraman, aynı zamanda müzikle ilgileniyor.

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