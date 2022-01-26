Yıllardır Kemal Kahraman tarafından taciz edilen Ezgi Mola'ya destek yağdı... Kemal Kahraman kimdir?

DESTEK MESAJLARINDAN BAZILARI

“Kimse unutmasın ki, Ezgi Mola bu ülkenin başına gelmiş en güzel, en kaliteli varlıktır. Bu varlığı soldurmanıza, mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Susmadık, susmuyoruz ve susmayacağız!”



“Koskoca 6 yıl bu kızın neler çektiğini hiçbirimiz anlayamayız... Kim bilir nasıl zor durumda kalmıştır bir insanı istemediği bir şeye zorlayamazsınız tehdit edemezsiniz yeter artık ya #ezgimolayalnızdeğildir



“Biz kadınlar kocamanız, bu kocamanlığın yarattığı inançla büyüyoruz. gücünü içindeki teraziden alan ezgi ve gücünün farkında olan kadınlar adına, bugün değilse ne zaman?”



“Düşün artık kadınların peşinden..! Yeter artık yeter.. #ezgimolayalnızdeğildir”