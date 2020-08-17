Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e jest! Artık köşkte yaşıyor...

Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu!