MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e jest! Artık köşkte yaşıyor...
GeriMagazin Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e jest! Artık köşkte yaşıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 12:41,

Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e jest! Artık köşkte yaşıyor...

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin’in çok beğendiği Rumeli Hisarı’nda tarihi bir köşkü kiraladı. Yazılım işiyle uğraşan Aral; 9 odalı, Boğaz manzaralı, havuzlu ve tam 1.100 metrekarelik villa için de ayda 120 bin TL kira ödüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.

2
Abone Olgoogle-news

Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu!

3
Abone Olgoogle-news

Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce sevgilisinin çok beğendiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi bir köşkü kiraladı.

4
Abone Olgoogle-news

Aral'ın Şevval Şahin'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL! (Takvim)

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi