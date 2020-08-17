Yiğit Marcus Aral'dan sevgilisi Şevval Şahin'e jest! Artık köşkte yaşıyor...
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin’in çok beğendiği Rumeli Hisarı’nda tarihi bir köşkü kiraladı. Yazılım işiyle uğraşan Aral; 9 odalı, Boğaz manzaralı, havuzlu ve tam 1.100 metrekarelik villa için de ayda 120 bin TL kira ödüyor.
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2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.
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Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu!
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Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce sevgilisinin çok beğendiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi bir köşkü kiraladı.
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Aral'ın Şevval Şahin'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL! (Takvim)