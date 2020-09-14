Yeşilçam'ın ünlü yalısı satışa çıkmıştı... Sürpriz gelişme...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'daki ünlü yalının satışından vazgeçildi.
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Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'da denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan Rauf Alanyalı'ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı.
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Yalının satışı açık artırma ile bugün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle yalının satışından vazgeçildi.
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Büyükçekmece Mezat Salonu'nda gerçekleşecek açık artırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.
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Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, “Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bizde kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.
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BAKIMSIZLIKTAN HARAP OLDU
1997 yılında Alanyalı’nın ölümünün ardından bir süre çocuklarının yaşadığı malikane, 2000’lerin başında kaderine terk edildi.
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Yeşiilçam'ın unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'daki ünlü yalının satışından vazgeçildi.
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İçinde bir yüzme havuzu da bulunan ev, bakımsızlıktan harap oldu. Yüzlerce meyve ağacının bulunduğu bahçesi de hırsızların ve yağmacıların uğrak yerlerinden biri haline geldi.
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Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez’in oynadığı “Şark Bülbülü”nde ‘Fethi’nin evi olan yalı, Orhan Aksoy’un yönettiği “Aile Şerefi”nde ise oğlu Oktay için her şeyi yapabilecek zengin baba Hasan’ın evi olarak kullanılmıştı.