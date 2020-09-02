Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılıyor

Öyle bir ev bulabileceğimizi hiç sanmıyorduk. Allah’tan Rauf Bey Münir Özkul’u çok beğeniyormuş, bunun için de bize evi verdi. Yalnız ev vermekle kalmadı, çiftlikten ballar, kahvaltılar, uşaklar... Antika meraklısı bir beyefendiydi. Evde hiç unutmadığım bir olay var. Yassıada davalarına söz konusu olan Celal Bayar’a hediye edilen Afkan tazısı Rauf Bey’indi ve ben o tazıyı sevdim.”