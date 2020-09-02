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Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 07:30 | 

Yeşilçam’ın ünlü yalısı satılıyor

Şark Bülbülü”, “Aile Şerefi” gibi Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz’daki yalı satışa çıkarıldı. Fabrikatör Rauf Alanyalı’ya ait ev için 19 milyon lira isteniyor.

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1BAKIMSIZLIKTAN HARAP OLDU
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BAKIMSIZLIKTAN HARAP OLDU

Büyükçekmece-Kumburgaz’da, denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan, gazeteci, şair, yazar ve iş insanı Rauf Alanyalı’ya ait yalı yeni sahibini arıyor.

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1997 yılında Alanyalı’nın ölümünün ardından bir süre çocuklarının yaşadığı malikane, 2000’lerin başında kaderine terk edildi.

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İçinde bir yüzme havuzu da bulunan ev, bakımsızlıktan harap oldu. Yüzlerce meyve ağacının bulunduğu bahçesi de hırsızların ve yağmacıların uğrak yerlerinden biri haline geldi.

4AÇIK ARTIRMA YAPILACAK
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AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez’in oynadığı “Şark Bülbülü”nde ‘Fethi’nin evi olan yalı, Orhan Aksoy’un yönettiği “Aile Şerefi”nde ise oğlu Oktay için her şeyi yapabilecek zengin baba Hasan’ın evi olarak kullanılmıştı.

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Ev, 20 yılın sonunda Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Satış Memurluğu tarafından 19 milyon 322 bin 50 TL’ye satışa çıkarıldı. Malikane, 14 Eylül’de yapılacak açık artırma ile yeni sahibini bulacak.

6CELAL BAYAR’A HEDİYE EDİLEN TAZI O EVDEYDİ
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CELAL BAYAR’A HEDİYE EDİLEN TAZI O EVDEYDİ

“Aile Şerefi”nin Oktay’ı Eriş Akman, bir röportajında malikane için şöyle demişti: “Filmin çekildiği ev Kumburgaz’daydı. Rauf Alanyalı diye çok zengin ve sanatsever bir kişinin eviydi.

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Öyle bir ev bulabileceğimizi hiç sanmıyorduk. Allah’tan Rauf Bey Münir Özkul’u çok beğeniyormuş, bunun için de bize evi verdi. Yalnız ev vermekle kalmadı, çiftlikten ballar, kahvaltılar, uşaklar... Antika meraklısı bir beyefendiydi. Evde hiç unutmadığım bir olay var. Yassıada davalarına söz konusu olan Celal Bayar’a hediye edilen Afkan tazısı Rauf Bey’indi ve ben o tazıyı sevdim.”

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Rauf Alanyalı, 80’li yıllarda evinde ünlü ses sanatçısı Safiye Ayla, müzisyen Semahat Özdenses, dönemin ünlü doktorlarından İrfan Doğrusöz ve bestekar Turhan Taşan’ı ağırlamış.

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