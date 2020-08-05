Yerini kızına bırakacak: Ünlü model tatilde

ANNESİNİN İKİZİ GİBİ Annesinin soyadını taşıyan Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu. Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.