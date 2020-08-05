Yerini kızına bırakacak: Ünlü model tatilde

Moda dünyasının "yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen model Kate Moss, sevgilisi Nikolai von Bismark ve kızı Lila Grace ile çıktığı tatili sürdürüyor. Backgrid UK, Mega
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YAT TURUNA ÇIKTILAR
46 yaşındaki Kate Moss, sevgilisi ve kızı, tatil için İspanya'nın Ibiza adasını seçti. Üçlü, önceki gün de çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.
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GÜVERTE SOHBETİ
Moss ve kendisine ikizi kadar benzeyen kızı Lila Grace, zaman zaman yatın güvertesine çıkıp hem güneşlendi hem de sohbet etti. Moss bir ara cep telefonuyla kızının fotoğraflarını çekti.
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14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
Henüz 14 yaşındayken New York'taki JFK Havalimanı'nda keşfedilen ve o andan sonra da moda dünyasında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren Kate Moss, artık eskisi kadar sık podyuma çıkmıyor. Ama yine de ünlü firmaların tanıtım yüzü olmayı sürdürüyor.
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TEK ÇOCUĞUNA KENDİ SOYADINI VERDİ
Tek çocuğu Lila Grace ise moda dünyasında annesinin yerini alacak gibi görünüyor. Moss'un gençlik yıllarındaki görüntüsünü andıran Lila Grace, geçtiğimiz mayıs ayında ünlü bir dergi için kapak pozu verdi.
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ANNESİNİN İKİZİ GİBİ
Annesinin soyadını taşıyan Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu. Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.
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1990'LARDA ZİRVEDEYDİ
Kate Moss, 1990'lı yıllarda kariyerinin zirvesine yerleşmişti. O dönemin en gözde modellerinden biri olan Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı modellerin arasında öne çıktı Moss.
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GÖRÜNTÜSÜYLE DİĞERLERİNİN ARASINDAN SIYRILDI
Aslında ideal olarak kabul edilen ölçülerden uzak görüntüsü, ayrık ve düzeltilmemiş dişleri, çıkık elmacık kemikleri ve zayıflığıyla dikkat çekti.
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MODA İKONUNA DÖNÜŞTÜ
Bu görüntüsü de Kate Moss'un en parlak dönemlerinde genç kızlar arasında bir ikon haline dönüşmesine neden oldu. Milyonlarca kişi ona benzemek için çaba harcadı.
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AŞKLARI DA GÜNDEMDE
Moss, sadece mesleki çalışmalarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da çok gündemdeydi. Bir dönem Johnny Depp ile yaşadığı aşk hala dillere destan.
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EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Moss, 2011 ile 2016 yılları arasında müzisyen Jamie Hince ile evliydi. Evliliğinden önce bir başka müzisyen Pete Doherty ile birlikteliği döneminde çılgın bir hayat sürdü Kate Moss.
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MAGAZİN BASINININ MANŞETLERİNDEYDİ
Bir dönem magazin basınında düzensiz hayatıyla manşetlerde yer alan Kate Moss, bir süredir eskisine oranla daha sakin bir hayat sürüyor.
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ARTIK DAHA SAKİN YAŞIYOR
Moss, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda artık geceleri en geç 23.00'te yattığını hatta bazen dizi izlerken uyuyakaldığını söylemişti.
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ARKADAŞLARI 'TANK' DERDİ
Son iki yıldır, kendisini yakından tanıyanları şaşırtan bir hayat sürdüren Kate Moss, geçmiş dönemlerde alkole olan aşırı düşkünlüğü nedeniyle arkadaşları tarafından "Tank" diye tanımlandığını da anlatmıştı.
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ARTIK ERKEN YATIYOR
Sabah 8'de kalkıp yoga yaparak güne başladığını anlatan Moss, Elle dergisine verdiği o röportajda "Gecede 8 saat uyumazsam ertesi gün kendimi kötü hissediyorum" diye konuşmuştu.
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SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ
Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile geçmiştekilerden çok farklı ve çok daha sakin bir ilişki yaşıyor.
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ESKİ EŞİ JAMIE HINCE
Moss, Jamie Hince ile 2011 yılında gösterişli bir şekilde evlendi ama bu evlilik 2016'da sona erdi.
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EN ÇILGIN YILLARI
Pete Doherty ile birlikteliği sırasında hayatının en karmaşık ve hızlı dönemini yaşadı.
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DİLLERE DESTAN AŞK
Moss'un gençlik yıllarında Johnny Depp ile yaşadığı aşk dillere destandı.
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ÜVEY KARDEŞİ DE MODEL
Kate Moss'un babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Lottie Moss da model olarak kariyer yapıyor.