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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 16:21,

Yerini kızına bırakacak: Ünlü model tatilde

Moda dünyasının "yaşayan efsanesi" olarak nitelendirilen model Kate Moss, sevgilisi Nikolai von Bismark ve kızı Lila Grace ile çıktığı tatili sürdürüyor. Backgrid UK, Mega

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1YAT TURUNA ÇIKTILAR
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YAT TURUNA ÇIKTILAR

46 yaşındaki Kate Moss, sevgilisi ve kızı, tatil için İspanya'nın Ibiza adasını seçti. Üçlü, önceki gün de çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.

2GÜVERTE SOHBETİ
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GÜVERTE SOHBETİ

Moss ve kendisine ikizi kadar benzeyen kızı Lila Grace, zaman zaman yatın güvertesine çıkıp hem güneşlendi hem de sohbet etti. Moss bir ara cep telefonuyla kızının fotoğraflarını çekti.

314 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
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14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Henüz 14 yaşındayken New York'taki JFK Havalimanı'nda keşfedilen ve o andan sonra da moda dünyasında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar estiren Kate Moss, artık eskisi kadar sık podyuma çıkmıyor. Ama yine de ünlü firmaların tanıtım yüzü olmayı sürdürüyor.

4TEK ÇOCUĞUNA KENDİ SOYADINI VERDİ
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TEK ÇOCUĞUNA KENDİ SOYADINI VERDİ

Tek çocuğu Lila Grace ise moda dünyasında annesinin yerini alacak gibi görünüyor. Moss'un gençlik yıllarındaki görüntüsünü andıran Lila Grace, geçtiğimiz mayıs ayında ünlü bir dergi için kapak pozu verdi.

5ANNESİNİN İKİZİ GİBİ
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ANNESİNİN İKİZİ GİBİ

Annesinin soyadını taşıyan Lila Grace Moss, Kate Moss'un medya patronu Jefferson Hack ile ilişkisinden dünyaya geldi. Annesi ile babası ayrıldıktan sonra da Kate Moss'un hızlı hayatı içinde büyüdü. Lila Grace henüz küçük bir çocukken annesinin Jamie Hince ile evlendiği gün onun nedimelerinden biri olmuştu. Lila Grace Moss, bir süredir annesinin ajansıyla sözleşme imzaladı ve ünlü bir firmanın tanıtım yüzü oldu.

61990LARDA ZİRVEDEYDİ
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1990'LARDA ZİRVEDEYDİ

Kate Moss, 1990'lı yıllarda kariyerinin zirvesine yerleşmişti. O dönemin en gözde modellerinden biri olan Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı modellerin arasında öne çıktı Moss.

7GÖRÜNTÜSÜYLE DİĞERLERİNİN ARASINDAN SIYRILDI
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GÖRÜNTÜSÜYLE DİĞERLERİNİN ARASINDAN SIYRILDI

Aslında ideal olarak kabul edilen ölçülerden uzak görüntüsü, ayrık ve düzeltilmemiş dişleri, çıkık elmacık kemikleri ve zayıflığıyla dikkat çekti.

8MODA İKONUNA DÖNÜŞTÜ
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MODA İKONUNA DÖNÜŞTÜ

Bu görüntüsü de Kate Moss'un en parlak dönemlerinde genç kızlar arasında bir ikon haline dönüşmesine neden oldu. Milyonlarca kişi ona benzemek için çaba harcadı.

9AŞKLARI DA GÜNDEMDE
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AŞKLARI DA GÜNDEMDE

Moss, sadece mesleki çalışmalarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da çok gündemdeydi. Bir dönem Johnny Depp ile yaşadığı aşk hala dillere destan.

10EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
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EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Moss, 2011 ile 2016 yılları arasında müzisyen Jamie Hince ile evliydi. Evliliğinden önce bir başka müzisyen Pete Doherty ile birlikteliği döneminde çılgın bir hayat sürdü Kate Moss.

11MAGAZİN BASINININ MANŞETLERİNDEYDİ
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MAGAZİN BASINININ MANŞETLERİNDEYDİ

Bir dönem magazin basınında düzensiz hayatıyla manşetlerde yer alan Kate Moss, bir süredir eskisine oranla daha sakin bir hayat sürüyor.

12ARTIK DAHA SAKİN YAŞIYOR
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ARTIK DAHA SAKİN YAŞIYOR

Moss, geçtiğimiz haziran ayında verdiği röportajda artık geceleri en geç 23.00'te yattığını hatta bazen dizi izlerken uyuyakaldığını söylemişti.

13ARKADAŞLARI TANK DERDİ
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ARKADAŞLARI 'TANK' DERDİ

Son iki yıldır, kendisini yakından tanıyanları şaşırtan bir hayat sürdüren Kate Moss, geçmiş dönemlerde alkole olan aşırı düşkünlüğü nedeniyle arkadaşları tarafından "Tank" diye tanımlandığını da anlatmıştı.

14ARTIK ERKEN YATIYOR
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ARTIK ERKEN YATIYOR

Sabah 8'de kalkıp yoga yaparak güne başladığını anlatan Moss, Elle dergisine verdiği o röportajda "Gecede 8 saat uyumazsam ertesi gün kendimi kötü hissediyorum" diye konuşmuştu. 

15SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ
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SEVGİLİSİ KENDİSİNDEN GENÇ

Kate Moss, bir süredir 33 yaşındaki Nikolai von Bismarck ile geçmiştekilerden çok farklı ve çok daha sakin bir ilişki yaşıyor.

16ESKİ EŞİ JAMIE HINCE
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ESKİ EŞİ JAMIE HINCE

Moss, Jamie Hince ile 2011 yılında gösterişli bir şekilde evlendi ama bu evlilik 2016'da sona erdi.

17EN ÇILGIN YILLARI
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EN ÇILGIN YILLARI

Pete Doherty ile birlikteliği sırasında hayatının en karmaşık ve hızlı dönemini yaşadı.

18DİLLERE DESTAN AŞK
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DİLLERE DESTAN AŞK

Moss'un gençlik yıllarında Johnny Depp ile yaşadığı aşk dillere destandı.

19ÜVEY KARDEŞİ DE MODEL
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ÜVEY KARDEŞİ DE MODEL

Kate Moss'un babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşi Lottie Moss da model olarak kariyer yapıyor.

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