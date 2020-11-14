Yeni partimiz cinsiyet öğrenme... Bebek kız oldu Atakule pembe yandı
Dubai’de yaşayan çiftin, 100 bin dolarlık cinsiyet öğrenme partisinin bir benzeri Ankara’da yapıldı. Çift, doğacak bebeklerinin cinsiyetini Ankara’nın sembolü Atakule’ye yansıtılan pembe rengiyle öğrendi.
Çiftler, doğacak bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için enteresan partiler düzenlemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda YouTuber çift, ikinci çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için 100 bin dolar değerinde bir parti verdi. Bebeğin cinsiyeti Dubai’deki dünyanın en uzun gökdeleni olarak bilinen Burj Khalifa’ya yansıtıldı.
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Bu partinin bir benzerini önceki gün Ankaralı bir çift gerçekleştirdi. Ankara’nın sembolü olan Atakule pembe renkli ışıklarla renklendi. Çift bu sayede doğacak bebeklerinin kız olduğunu öğrendi.
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Fiyatlar 5-20 bin TL arasında
ES Styling’in sahibi Ersan Başbuğ, Ankara’daki partiyi nasıl organize ettiklerini anlattı: “Bu partilere cinsiyet belirleme adını veriyoruz. Çiftimiz doktoruna parti yapacağını söylüyor. Doktor da cinsiyet belli olunca ya kapalı zarfa yazarak kendilerine veriyor ya da organizasyon şirketine iletiyor. Atakule partisinde çiftin doktoru, bebeğin cinsiyetini bana söyledi ve ona göre süsleme yaptık. Atakule iki aşamalı bir organizasyondu. İlk önce Atakule’nin ışıklandırması yapıldı daha sonra parti alanı süslendi. Bunun maliyeti ortalama 5-20 bin TL arasında değişiyor.”
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Binalara da renk yansıtılabiliyor
Daphne Behar (Click Celebration Kurucusu ve Konsept Danışmanı)“Baby shower ve cinsiyet kutlamaları kişi ve kreatif fikirlere göre değişkenlik gösterebilir. Pandemi koşulları nedeniyle insanlar geniş topluluklarla kutlama yapmıyor. O yüzden bazen bir binanın üzerine cinsiyet rengini yansıtabiliyorlar. Küçük kutlamalarda en çok talep edilen şey eğlenceli oyunlar. Bu kutlamaların maliyetleri ise istenilen fikre ve katılan kişi sayısına göre değişiyor. 500 bin TL’ye kadar fiyat yükselebiliyor.”
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Kutlamalar yeni başladı
Sitare Akdilek (Party Kids)“Son birkaç yıldır cinsiyet belirleme partilerine talep oluyor. Fiyatlar genellikle 15-20 bin TL arasında değişiyor. Bize gelen etkinlik talepleri daha mütevazi. Babyshower bile son 10 yılda popüler oldu, bu kutlamalar da yeni sayılır.”
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Alişan ve Buse Varol çifti, ikinci bebeklerinin kız olacağını cinsiyet partisinde öğrendi.
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Haziran ayında Ceyda Ateş, Miami’deki lüks evinde verdiği partiyle bebeğinin kız olacağını öğrendi.
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Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro 28 TL’ye satın aldıkları balonları patlatarak kızları olacağını duyurdu.