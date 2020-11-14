Yeni partimiz cinsiyet öğrenme... Bebek kız oldu Atakule pembe yandı

Fiyatlar 5-20 bin TL arasında ES Styling’in sahibi Ersan Başbuğ, Ankara’daki partiyi nasıl organize ettiklerini anlattı: “Bu partilere cinsiyet belirleme adını veriyoruz. Çiftimiz doktoruna parti yapacağını söylüyor. Doktor da cinsiyet belli olunca ya kapalı zarfa yazarak kendilerine veriyor ya da organizasyon şirketine iletiyor. Atakule partisinde çiftin doktoru, bebeğin cinsiyetini bana söyledi ve ona göre süsleme yaptık. Atakule iki aşamalı bir organizasyondu. İlk önce Atakule’nin ışıklandırması yapıldı daha sonra parti alanı süslendi. Bunun maliyeti ortalama 5-20 bin TL arasında değişiyor.”