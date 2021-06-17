Yaz geldi, sokaklar renklendi

Geçen yıl evlerine kapanan ünlüler artık daha rahat ve iddialı kıyafetlerle sokakta gezmeye başladı.
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Geçen yıl dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinin en hararetli zamanlarında dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de kendilerini evlerine kapattı. Yani onları hayranları sadece sakin sokaklarda evcil hayvanlarını gezdirirken ya da marketlerde alışveriş ederken görebildi. Fakat bu sene durum değişti.
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Şimdi bazıları hala maskeli olsa da ünlüler sokaklarda eskisi gibi rahatça gezmeye başladılar. Durum böyle olunca iddialı sokak stilleri de yeniden gözler önüne çıktı. İşte ABD'den İngiltere'ye ünlülerin çarpıcı sokak stillerinden örnekler.
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Top model Kate Moss'un aynı zamanda meslektaşı da olan kardeşi Lottie Moss, Londra'nın sıcağında böyle bir giyim tarzı benimsedi.
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Kelly Brook, Londra'da çalıştığı radyo istasyonuna giderken görüntülendi.
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Bir süredir Kanye West ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan Irina Shayk'ın ilginç sokak tarzı.
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Model ve tasarımcı Helena Christensen, elbisesinin üzerine giydiği gömlek ve sarı gözlüğüyle dikkat çekti.