Yaz geldi, sokaklar renklendi

Geçen yıl dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinin en hararetli zamanlarında dünyadaki milyonlarca kişi gibi ünlüler de kendilerini evlerine kapattı. Yani onları hayranları sadece sakin sokaklarda evcil hayvanlarını gezdirirken ya da marketlerde alışveriş ederken görebildi. Fakat bu sene durum değişti.