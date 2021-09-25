Yavuz Bingöl kimdir kaç yaşında nereli? Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün hayatı ve şarkıları hakkında merak edilenler

Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler veren sanatçı, Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı. 1998 yılında ‘Cumhuriyet’ filminde rol aldı. Üç Maymun filmi de dahil olmak üzere pek çok sinema filminde rol aldı. Üç Maymun'’daki rolü ile 61. Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday oldu. 72. Koğuş filminde başrol oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığı üstlendi. Tükiye, Macaristan, Hollanda ve İrlanda ortak yapımı Istanbul My Dream (2011) filmindeki rolü ile ile uluslararası bir yapımda deneyim edindi. 4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlenen Bingöl, 15 Nisan 2016'da boşandı.