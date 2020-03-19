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Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 14:06, /

Yatağımdan bulutları görüyorum: Doğum öncesi evini yeniletti

TV yıldızı Lydia Bright, bir yandan anne olmaya hazırlanırken bir yandan da evini yeniletti. Hem minik kızına kavuştu hem de yeni evine. 29 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından da sık sık yeni evinde çekilen pozlarını paylaşıyor. En çok beğeni alanlar da tavanında penceresi olan yatak odasında çekilen pozları.

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1AYLAR SÜRDÜ

AYLAR SÜRDÜ

29 yaşındaki İngiliz yıldız Lydia Bright, binlerce sterlin harcayarak yenilettiği evinin keyfini çıkarıyor. Evin en çok sevdiği bölümü de tavanından bulutları seyrettiği yatak odası. Bright, beyaza boyatıp aynı renkte döşediği odasının boş halini de daha önce takipçileriyle paylaşmıştı.

2HEM ANNE OLDU HEM EVİ YENİLENDİ

HEM ANNE OLDU HEM EVİ YENİLENDİ

Yıldızın evini yenileme işlemi aylarca sürdü. Evi yapılırken doğacak kızını da bekleyen Bright, kızı için de evde özel bir bebek odası hazırlattı. Lydia Bright diğer odalardan önce özel bir önem verdiği çatı katındaki bu odayı yeniletti. 

3GECE YILDIZLARI SEYREDİYORUM

GECE YILDIZLARI SEYREDİYORUM

Lydia Bright, bu odayı neden çok sevdiğini ise bir paylaşımında "Gidip dinleneceğim, gece olduğunda ışıkları kapatıp yıldızları seyredebileceğim bir yer" diyerek tanımlamıştı. 

4BANYO DA AYNI RENKTE

BANYO DA AYNI RENKTE

Lydia Bright, yatak odasının özel banyosunu da yine aynı renkte, beyaz ağırlıklı olarak dekore ettirdi. Beyaza eşlik eden renk ise çelik grisi ve siyah. Yıldızın banyosu da bahçe manzaralı. 

5EVİM, GÜZEL EVİM

EVİM, GÜZEL EVİM

Lydia Bright bir süre önce Loretta adını verdiği bir bebek sahibi olmuştu. Yıldız, yenilenmesi aylarca süren evinde kızıyla birlikte yaşıyor.

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