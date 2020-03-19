Yatağımdan bulutları görüyorum: Doğum öncesi evini yeniletti

HEM ANNE OLDU HEM EVİ YENİLENDİ Yıldızın evini yenileme işlemi aylarca sürdü. Evi yapılırken doğacak kızını da bekleyen Bright, kızı için de evde özel bir bebek odası hazırlattı. Lydia Bright diğer odalardan önce özel bir önem verdiği çatı katındaki bu odayı yeniletti.