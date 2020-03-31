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Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 13:54, /

Yasmin Erbil: Bu yaz mekan belli gibi!

Yasmin Erbil, bahçede çekilen bir karesini yayınladı. Corona virüs salgınının yaz aylarına kadar sürmesi durumunda evde karantinada olacağını belirten Erbil, paylaşımına "Bu yaz mekan belli gibi" notunu düştü.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sonrası herkes evde kal çağrılarına uymaya devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil de yetkililerin çağrısına ilk günden bu yana uyan ünlü isimlerden.

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Karantina boyunca hemen hemen her gününü sevenleriyle paylaşan Yasmin Erbil evde birtakım aktivitelerle zaman geçiriyor.

Dün sıcak havayı değerlendiren Erbil, evinin bahçesinde çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

3BU YAZ MEKAN BELLİ GİBİ

"BU YAZ MEKAN BELLİ GİBİ"

Salgının yaz aylarına kadar sürmesi durumunda evde karantinada olacağını belirten Erbil, paylaşımına "Bu yaz mekan belli gibi" notunu düştü.

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Güzel ismin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Erbil’in fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu!

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