Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz hakkında bilgiler

Yasin Obuz Survivor All Star'a katılmadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda"ÖNCELİKLE YENİ BİR HEYECAN İÇİNDE BULUNACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM.. BENİ DESTEKLEYEN SEVENLERİM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMA VE ASLA PES ETMEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM... BANA BU YOLDA DESTEK OLAN TÜM AİLEME, DOSTLARIMA, ARKADAŞLARIMA ve SEVENLERİME SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM.. GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ HİÇBİR ŞEYDEN KORKAN BİRİ DEĞİLİM ÇOK ŞÜKÜR VE BU BÖYLEDE DEVAM EDECEK... ASLA KİMSEYE BOYUN EĞMEYECEĞİM VE ASLA HAK YEMİYİP HAK YEDİRMEYECEĞİM, YOLUMUZ UZUN VE ÇETİN.. SİZLERİN VARLIĞINI HERZAMAN GÖKYÜZÜNE BAKTIĞIMDA HİSSEDECEĞİM... ANNE DÜŞERSEM SAKIN ÜZÜLME, HER DÜŞÜŞÜM DAHA GÜÇLÜ KALKIŞ SEBEBİMDİR. KENDİNİZE İYİ BAKIN ALLAH’a EMANET OLUN... HAYIRLISI NEYSE O OLSUN.. ALLAH HERKESİN KALBİNE GÖRE VERSİN " ifadelerini kullandı.