Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

Eteğini iki uca açan bu mutlu kız Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan'dan başkası değil. Ünlü şarkıcı çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:



"Sanırım 5-6 yaşlarındayım ve üzerimdeki elbise ve ayakkabı bayramlıklarım. Anlaşılacağı üzere mevsimlerden ilkbahar-yaz. Ve arife günü akşamı tabii ki… Kıyafetim yepyeni olduğu için bayram gelene kadar sadece evde akşamları giyebiliyorum. Bir an önce bayram gelse de dışarıda giysem diye can atıyorum. Mekan evin salonu. Daha doğrusu “misafir” odası. Hani şu evlerde-özellikle kışın sobalı evlerde- buz gibi olan; en güzel dantellerle, örtülerle, mobilyalarla, halılarla bezeli; sadece temizlemek için girilen ve derhal kapatılan; evden bir Allah’ın kulunun girmesine izin verilmeyen oda! Ve hatta misafir geldiğinde de soğuk olduğundan çoğu zaman aslında kullanılmayan oda! Annem giydirmiş üstümü, babamla fotoğraflarımı evin en güzel odası olan işte bu odada çekiyorlar. Nasıl mutluyum, anlatmaya gerek yok, gözlerimden görüyorsunuz.