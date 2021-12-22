Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!
Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
Ünlü şarkıcı çocukluk yıllarına gitti. Bayram için alınan kıyafetlerinin hikayesini anlattı.
İlk bakışta bu küçük kız çocuğunu tanımadınız... ama o şimdi Türkiye'nin en sevilen isimlerinden!
İlk bakışta bu küçük kız çocuğunu tanımadınız... ama o şimdi Türkiye'nin en sevilen isimlerinden!
Eteğini iki uca açan bu mutlu kız Türk halk müziğinin sevilen ismi Sevcan Orhan'dan başkası değil. Ünlü şarkıcı çocukluk yıllarına ait fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü:
"Sanırım 5-6 yaşlarındayım ve üzerimdeki elbise ve ayakkabı bayramlıklarım. Anlaşılacağı üzere mevsimlerden ilkbahar-yaz. Ve arife günü akşamı tabii ki… Kıyafetim yepyeni olduğu için bayram gelene kadar sadece evde akşamları giyebiliyorum. Bir an önce bayram gelse de dışarıda giysem diye can atıyorum. Mekan evin salonu. Daha doğrusu “misafir” odası. Hani şu evlerde-özellikle kışın sobalı evlerde- buz gibi olan; en güzel dantellerle, örtülerle, mobilyalarla, halılarla bezeli; sadece temizlemek için girilen ve derhal kapatılan; evden bir Allah’ın kulunun girmesine izin verilmeyen oda! Ve hatta misafir geldiğinde de soğuk olduğundan çoğu zaman aslında kullanılmayan oda! Annem giydirmiş üstümü, babamla fotoğraflarımı evin en güzel odası olan işte bu odada çekiyorlar. Nasıl mutluyum, anlatmaya gerek yok, gözlerimden görüyorsunuz.
"Sanırım 5-6 yaşlarındayım ve üzerimdeki elbise ve ayakkabı bayramlıklarım. Anlaşılacağı üzere mevsimlerden ilkbahar-yaz. Ve arife günü akşamı tabii ki… Kıyafetim yepyeni olduğu için bayram gelene kadar sadece evde akşamları giyebiliyorum. Bir an önce bayram gelse de dışarıda giysem diye can atıyorum. Mekan evin salonu. Daha doğrusu “misafir” odası. Hani şu evlerde-özellikle kışın sobalı evlerde- buz gibi olan; en güzel dantellerle, örtülerle, mobilyalarla, halılarla bezeli; sadece temizlemek için girilen ve derhal kapatılan; evden bir Allah’ın kulunun girmesine izin verilmeyen oda! Ve hatta misafir geldiğinde de soğuk olduğundan çoğu zaman aslında kullanılmayan oda! Annem giydirmiş üstümü, babamla fotoğraflarımı evin en güzel odası olan işte bu odada çekiyorlar. Nasıl mutluyum, anlatmaya gerek yok, gözlerimden görüyorsunuz.
Ama burada çok önemli bir ayrıntı var, onu hatırladım şimdi. Ayakkabılarıma dikkat ederseniz ufak bir topuğu var. Ve aslında beni o gün en mutlu eden şey o topukların yürürken çıkardığı ses! Yeni elbise, yeni ayakkabı zaten mutlu ediyor ama bir de topuk tıkırtısı eklenmiş o gün mutluluğuma. Allah be! Uçuyorum! Benden mutlusu olur mu? Olamaz!
Ah şu çocukluk ne keyifli, ne güzel şey. Küçücük şeylerin kocaman mutluluğu… Ama daha güzeli kaç yaşıma gelirsem geleyim, bu fotoğrafa her baktığımda aynı mutluluğu anımsamam, hissetmem… Bu duyguyu eminim sizler de yaşamışsınızdır. Çok güzel anlatmış bu hali Edip Cansever: “Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk Hiçbir yere gitmiyor…”
ÜNLÜLERİN GENÇLİK FOTOĞRAFLARI
Günümüz ünlülerinin eski hallerine şöyle bir bakalım istedik. Bakalım onları geçmiş yıllardaki halleriyle tanıyabilecek misiniz?
İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
İşte yerli ve yabancı ünlülerin sosyal medyada paylaştığı gençlik ya da çocukluk pozları.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, Instagram
Fotoğrafın sahibi 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisi ile yıldızı parlayan, ardından rol aldığı yapımlarla hayran kitlesini genişleten oyuncu Esra Dermancıoğlu. Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Dermancıoğlu, bu fotoğrafını "Esra… yaş 31" notuyla paylaştı.
'Bez Bebek' dizisindeki rolüyle adını duyuran, 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmindeki performansıyla da dikkat çeken 2001 doğumlu Asena Keskinci, 21 yaşına adım atmak için gün sayıyor.
En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 'Ahlat Ağacı' filminde ‘Yasemin’ karakterini canlandıran Asena Keskinci, birçok dizi, sinema filmi teklifinin yanı sıra dijital platformda bir markanın da yüzü oldu.
En son yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 'Ahlat Ağacı' filminde ‘Yasemin’ karakterini canlandıran Asena Keskinci, birçok dizi, sinema filmi teklifinin yanı sıra dijital platformda bir markanın da yüzü oldu.
Say, o yıllara ait paylaşımının altına şu yorumda bulundu: “Hatırlıyorum o günü, babam ve Mithat Fenmen hocamla gitmiştik. TRT Ankara Arı Stüdyosu’ydu. Evet sunan Zuhal Olcay, programda Sezen Aksu ve Erol Evgin de var. Gülüyorum o halime bir yandan. İlk televizyona çıkışım, baya tırsmışım.”
Evet, doğru bildiniz! Fotoğraftaki kişi MFÖ grubundan Özkan Uğur! Ünlü şarkıcının bu fotoğrafını yakın arkadaşı Mazhar Alanson sosyal medya hesabından 'Aynı oğlu Alişan' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı.
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INSTAGRAM
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