'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar' Ünlü isimden esprili paylaşım...
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
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SİREN ERTAN
Aa tbt günüymüş… Yıl unutmak istediğimiz 80'ler, net. En beteri vatkalar mıydı sizce?
Yaş 17. Surat bir aydede. Minik ergenlik sivilceleri farz. Hayatımda hiç olmadığı kadar kuafördeyim. Şu koyu kızıl saç modasını da kim hortlattıysa… O seneki her fotoğrafımda böyleyim. Sonra da ip gibi ince kaş modası çıkmıştı; kaşları bir aldırdık bir daha eski haline gelmedi, herkes tatoo’cu da…Ve hala bazı fotoğraflarımda alt çenemi yana attığım görülmektedir.
2
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TÜRKAN ŞORAY
14 yaş henüz dolmamış, şimdilerde bu yaşlara çocuk deniyor.İlk makyaj ve benim için yeni bir dönem başlıyor... Sinema!
3
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IŞIL YÜCESOY
Canım Erol Günaydın. Yaşamıma büyük değişiklikler getiren büyük sanatçı. Sana çok şey borçluyum...
”Tekrar Devlet Tiyatrosu’na giriyorum Erol. Elimden tutar mısın?" dediğimde elimden tutmakla kalmadın, elinle beni yıllarca ayrı kaldığım sahneye oturtuverdin... Minnetle ve özlemle…
4
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EROL EVGİN
Bilişim devri öncesi mektuplu yıllarda hayran mektuplarını tek tek okurdum.
5
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PINAR ALTUĞ
Madem tbt günü üstelik elime yeni fotoğraflar geçmişse! Saçlarımı bu renk de çok seviyorum. Evet, ama şu an için değiştirmeye niyetim yok bir süre daha sarıya devam. Fotoğraf eski dolayısıyla kıyafetlerim de, çoğunu nerden aldığımı hatırlamıyorum bile…