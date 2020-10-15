'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar' Ünlü isimden esprili paylaşım...

SİREN ERTAN Aa tbt günüymüş… Yıl unutmak istediğimiz 80'ler, net. En beteri vatkalar mıydı sizce?



Yaş 17. Surat bir aydede. Minik ergenlik sivilceleri farz. Hayatımda hiç olmadığı kadar kuafördeyim. Şu koyu kızıl saç modasını da kim hortlattıysa… O seneki her fotoğrafımda böyleyim. Sonra da ip gibi ince kaş modası çıkmıştı; kaşları bir aldırdık bir daha eski haline gelmedi, herkes tatoo’cu da…Ve hala bazı fotoğraflarımda alt çenemi yana attığım görülmektedir.