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GeriMagazin 'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar' Ünlü isimden esprili paylaşım...
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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 13:13 | 

'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar' Ünlü isimden esprili paylaşım...

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1SİREN ERTAN
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SİREN ERTAN

Aa tbt günüymüş… Yıl unutmak istediğimiz 80'ler, net. En beteri vatkalar mıydı sizce?

Yaş 17. Surat bir aydede. Minik ergenlik sivilceleri farz. Hayatımda hiç olmadığı kadar kuafördeyim. Şu koyu kızıl saç modasını da kim hortlattıysa… O seneki her fotoğrafımda böyleyim. Sonra da ip gibi ince kaş modası çıkmıştı; kaşları bir aldırdık bir daha eski haline gelmedi, herkes tatoo’cu da…Ve hala bazı fotoğraflarımda alt çenemi yana attığım görülmektedir.

2TÜRKAN ŞORAY
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TÜRKAN ŞORAY

14 yaş henüz dolmamış, şimdilerde bu yaşlara çocuk deniyor.İlk makyaj ve benim için yeni bir dönem başlıyor... Sinema!

3IŞIL YÜCESOY
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IŞIL YÜCESOY

Canım Erol Günaydın. Yaşamıma büyük değişiklikler getiren büyük sanatçı. Sana çok şey borçluyum...

”Tekrar Devlet Tiyatrosu’na giriyorum Erol. Elimden tutar mısın?" dediğimde elimden tutmakla kalmadın, elinle beni yıllarca ayrı kaldığım sahneye oturtuverdin... Minnetle ve özlemle…

4EROL EVGİN
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EROL EVGİN

Bilişim devri öncesi mektuplu yıllarda hayran mektuplarını tek tek okurdum.

5PINAR ALTUĞ
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PINAR ALTUĞ

Madem tbt günü üstelik elime yeni fotoğraflar geçmişse! Saçlarımı bu renk de çok seviyorum. Evet, ama şu an için değiştirmeye niyetim yok bir süre daha sarıya devam. Fotoğraf eski dolayısıyla kıyafetlerim de, çoğunu nerden aldığımı hatırlamıyorum bile…

6BEHZAT UYGUR
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BEHZAT UYGUR

Yine bir turne… Kim bilir hangi otel odası..

7YAŞAR GÜNAÇGÜN
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YAŞAR GÜNAÇGÜN

Deniz’im ile…

8TUNA KİREMİTÇİ
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TUNA KİREMİTÇİ

Mektepte...

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