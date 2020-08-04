Yarışma güzeli tatilde

Katıldığı The Bachelor adlı yarışmayla tanınan Amerikalı yıldız Hannah Ann Sluss, yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkarmak için Miami'de plaja gitti. Backgrid USA24 yaşındaki Sluss, arkadaşlarıyla birlikte bütün bir günü plajda geçirdi. Denize giren, plajda yürüyüş yapan Hannah Ann Sluss, bir ara arkadaşlarıyla birlikte kumsalda uzun bir sohbete daldı.Ten rengi bir bikini tercih eden Sluss'ın denize girdiği anlardaki neşesi ve keyfi de objektiflere takıldı.2015 yılında bir güzellik yarışmasına katılan Hannah Ann Sluss, iki yıl önce Chris Lane'in I Don't Know About You adlı klibinde rol aldı.Fakat asıl şöhretini katıldığı The Bachelor adlı yarışma programına borçlu.Sluss, o yarışmayı birinci olarak bitirdi. Sluss, o yarışmada Peter Weber ile ilişkisiyle de gündeme gelmişti.Hannah Ann Sluss, yarışmada birinciliği kazandıktan sonra Weber ile ilişkisine de son vermişti.