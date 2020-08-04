MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYarışma güzeli tatilde
GeriMagazin Yarışma güzeli tatilde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 09:29,

Yarışma güzeli tatilde

Katıldığı yarışma ile adını duyuran TV yıldızı, soluğu Miami'de aldı ve tatilin keyfini çıkardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TATİL KEYFİ
Abone Olgoogle-news

TATİL KEYFİ

Katıldığı The Bachelor adlı yarışmayla tanınan Amerikalı yıldız Hannah Ann Sluss, yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkarmak için Miami'de plaja gitti.

Backgrid USA

2UZUN SOHBET
Abone Olgoogle-news

UZUN SOHBET

24 yaşındaki Sluss, arkadaşlarıyla birlikte bütün bir günü plajda geçirdi. Denize giren, plajda yürüyüş yapan Hannah Ann Sluss, bir ara arkadaşlarıyla birlikte kumsalda uzun bir sohbete daldı.

3NEŞESİ YERİNDE
Abone Olgoogle-news

NEŞESİ YERİNDE

Ten rengi bir bikini tercih eden Sluss'ın denize girdiği anlardaki neşesi ve keyfi de objektiflere takıldı.

4KLİPTE ROL ALDI
Abone Olgoogle-news

KLİPTE ROL ALDI

2015 yılında bir güzellik yarışmasına katılan Hannah Ann Sluss, iki yıl önce Chris Lane'in I Don't Know About You adlı klibinde rol aldı.

5YARIŞMA ADINI DAHA FAZLA DUYURDU
Abone Olgoogle-news

YARIŞMA ADINI DAHA FAZLA DUYURDU

Fakat asıl şöhretini katıldığı The Bachelor adlı yarışma programına borçlu.

6GÖNÜL İLİŞKİSİ İLE GÜNDEM OLDU
Abone Olgoogle-news

GÖNÜL İLİŞKİSİ İLE GÜNDEM OLDU

Sluss, o yarışmayı birinci olarak bitirdi. Sluss, o yarışmada Peter Weber ile ilişkisiyle de gündeme gelmişti.

7YARIŞMA BİTTİ AŞK DA BİTTİ
Abone Olgoogle-news

YARIŞMA BİTTİ AŞK DA BİTTİ

Hannah Ann Sluss, yarışmada birinciliği kazandıktan sonra Weber ile ilişkisine de son vermişti.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi