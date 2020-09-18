Nasıl geçti habersiz yarım yüzyıl!

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri geçip giden yıllara meydan okumayı bir alışkanlık haline getirdi. Özellikle de 50 yaşını geride bırakanlardan bazıları.
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Özellikle de yaz mevsiminin sonuna geldiğimiz şu günlerde 50'li yaşlarını süren bazı ünlüler iddialı sosyal medya pozlarıyla sıcak günlere veda ediyor.
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Bunlardan biri de Salma Hayek. Kısa bir süre önce 54 yaşına giren güzel oyuncu, kahve rengi bikiniyle çekilen iki tane pozunu paylaştı. Bir havuz kenarında çekilen bu pozda Hayek, güneş gözlükleri ve şapkasıyla objektife poz veriyor.
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İş adamı François Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Hayek bundan önce de 20 yıl öne çekilen başka bir pozunu paylaşmıştı. Bir moda firmasının tanıtımı için 1999'da çekilen pozunu tekrarlayan Hayek, geçip giden yılların kendisini çok da fazla etkilemediğini gözler önüne serdi.
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Gösteri dünyasının 50 yaşını geride bıraktığı halde iddialı pozlar veren tek ünlüsü Salma Hayek değil kuşkusuz. İşte yeryüzünde yarım asrı geride bırakan ünlülerin yaz mevsimi pozlarından seçmeler.
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Bir dönemin ünlü modeli Christie Brinkley 50'lerini de geride bıraktı. Brinkley 66 yaşında ve gençlik yıllarındaki görüntüsünü çok da aratmıyor.
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55 yaşındaki Brooke Shields'in kumsal pozu.
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Moda dünyasının "bayan vücut" lakaplı modeli Elle Macpherson 56 yaşında.
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Halle Berry kısa bir süre önce 54 yaşına girdi.
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Model Helena Christensen 51 yaşında.
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55 yaşındaki Elizabeth Hurley tasarladığı bikinilerin tanıtımını da kendisi yapıyor.
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Jane Seymour tamı tamına 69 yaşında.
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Jennifer Lopez, sosyal medyanın en iddialı poz veren ünlülerinden. Lopez 51 yaşında.
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Padma Lakshmi kısa bir süre önce 50 yaşına girdi.
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Paulina Porizkova da bir dönemin ünlü modellerinden. Porizkova 55 yaşında.
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Sosyal medyada iddialı pozlar paylaşan ünlüler demişken Türkiye'den bir ismi de atlamayalım. Taçlı güzel Aydan Şener de 57 yaşında ve sık sık paylaştığı pozlarla gündem oluyor.