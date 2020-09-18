Nasıl geçti habersiz yarım yüzyıl!

İş adamı François Henri Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Hayek bundan önce de 20 yıl öne çekilen başka bir pozunu paylaşmıştı. Bir moda firmasının tanıtımı için 1999'da çekilen pozunu tekrarlayan Hayek, geçip giden yılların kendisini çok da fazla etkilemediğini gözler önüne serdi.