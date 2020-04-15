Wilma Elles 18 odalı apart otelini satıyor! İşte fiyatı

11 MİLYON LİRA FİYAT BİÇMİŞ Elles’in yönettiği o işlerden biri, yatırım amacıyla aldığı, Beşiktaş’taki 18 odalı apart otel... Oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı. Halihazırda faaliyette olan otele tam 11 milyon lira fiyat biçti! Bankaya olan 5 milyon liralık borcunu kapatması gereken Elles, otele alıcı çıkmayınca rakamda indirim yaptı ve fiyatı 9 milyon liraya düşürdü.



Wilma Elles’in satış konusunda bir de şartı var. Otel işletmeciliğini çok seven oyuncu, satış sonrası işletmenin kendisinde kalmasını istiyor. Yani şimdilerde maddi sıkıntı çeken Elles, ne yardan geçiyor ne de serden...