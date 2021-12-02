Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

Bu, Smith çiftinin kişisel hayatları hakkında ilk açıklamaları değil. Bu yılın başlarında Pinkett Smith, Gwyneth Paltrow'u cinsel hayatları hakkında samimi bir sohbet için "Red Table Talk" isimli Facebook şovuna davet etmiş ve özel hayatları hakkında "Zor" yorumunu yapmıştı: "Will ve benim en çok konuştuğumuz şey yolculuktur. Buna çok genç bir yaşta, 22 yaşında başladık" dedi Jada Pinkett Smith. "İşte bu yüzden sorumluluk kısmı beni çok etkiledi çünkü bence özellikle konu cinsellik olduğunda partnerinizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz."