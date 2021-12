Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

Kampanya, Will Smith'in Jada Pinkett Smith ile evliliğini ve ilk karısı Sheree Zampino'dan boşanmasını anlattığı anı kitabı "Will"in yayınlanmasından sonra açıldı. Smith kitapta Zampino ile evliliği sırasında "Six Degrees of Separation"ın başrol oyuncusu Stockard Channing'e aşık olduğunu açıkladı: "Kendimi umutsuzca Stockard'ı görmek ve onunla konuşmak isterken buldum."