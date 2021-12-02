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Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!
Bir süredir "açık evlilik" sürdürdükleri de dahil özel hayatlarıyla ilgili birçok ayrıntıyı basına verdikleri röportajlarda gözler önüne seren Will ve Jada Pinket Smith'in anlattıkları görünüşe göre herkesi bezdirdi.
Gazetecilerin artık çiftle bu tür röportajlar yapmasını istemeyen Dexter Morales adlı sosyal medya kullanıcısı bir imza kampanyası başlattı. Morales'in Change.org'da "Will ve Jada Smith ile röportaj yapmayı bırak!" sloganıyla 26 Kasım'da başlattığı kampanya için şu ana kadar 2500'den fazla imza toplandı.
Başka bir kullanıcı da "Dürüst olmak gerekirse bu çok fazla. Ünlüler genellikle bilmek istediğimizden daha fazla bilgi paylaşmazlar, ancak bu çift gerçekten bir istisna. İlgi odağından biraz uzaklaşmaları gerekiyor" diye yazdı.
Kampanya, Will Smith'in Jada Pinkett Smith ile evliliğini ve ilk karısı Sheree Zampino'dan boşanmasını anlattığı anı kitabı "Will"in yayınlanmasından sonra açıldı. Smith kitapta Zampino ile evliliği sırasında "Six Degrees of Separation"ın başrol oyuncusu Stockard Channing'e aşık olduğunu açıkladı: "Kendimi umutsuzca Stockard'ı görmek ve onunla konuşmak isterken buldum."
Bu, Smith çiftinin kişisel hayatları hakkında ilk açıklamaları değil. Bu yılın başlarında Pinkett Smith, Gwyneth Paltrow'u cinsel hayatları hakkında samimi bir sohbet için "Red Table Talk" isimli Facebook şovuna davet etmiş ve özel hayatları hakkında "Zor" yorumunu yapmıştı: "Will ve benim en çok konuştuğumuz şey yolculuktur. Buna çok genç bir yaşta, 22 yaşında başladık" dedi Jada Pinkett Smith. "İşte bu yüzden sorumluluk kısmı beni çok etkiledi çünkü bence özellikle konu cinsellik olduğunda partnerinizin neye ihtiyacınız olduğunu bilmesini bekliyorsunuz."
Temmuz 2020'de ünlü çift, Pinkett Smith'in şarkıcı August Alsina ile önceki ilişkisini doğrulamak için "Red Table Talk" programına katılmaları sonrası yollarını ayırdı. Bu yayın da Alsina'nın Pinkett Smith ile romantik bir ilişki içinde olduğunu söylediği bir radyo röportajından sonra gerçekleşmişti. Smith, program hakkında, "Masaya oturup artık bir şey söylemeniz gerektiğini hissettik" demiş ve ikili sohbet sonunda şaka olarak Will Smith'in "Bad Boys" filminden "Birlikte gider, birlikte ölürüz. Hayat boyu kötü evlilik" repliğini alıntılamıştı.
1997 YILINDAN BU YANA EVLİLER
1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, geçen eylül ayında evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt verdi. GQ dergisinin kasım sayısına konuk olan 53 yaşındaki Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" diye konuştu. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etti.
'JADA, GELENEKSEL EVLİLİĞE İNANMIYORDU'
"Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Jada benden çok farklı bir ortamda büyümüştü" diyen Smith "mükemmel ilişkinin tanımıyla ilgili bitmez tükenmez tartışmalar olduğunu da" vurguladı. Will Smith "İlişkimizin bir bölümünde tek eşliliği seçtik. Ama bunun, mükemmel ilişkinin tek yolu olduğunu da düşünmüyorduk" dedi.
'KİMSEYE ÖNERİDE BULUNMUYORUM'
Will Smith, 1997 yılında evlendiği Jada Pinkett Smith ile birbirlerine "güven duyduklarını ve özgür bıraktıklarını" da söyledi. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Evlilik, bizim için hapishane olamaz." Bunun kendi hayat görüşleri olduğunun altını çizen Will Smith "Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum" cümlesini de sözlerine ekledi.
'BİRBİRİMİZDEN AYRI KALAMADIK'
Jada Pinkett Smith, geçen yıl rap'çi August Alsina ile kısa bir gönül ilişkisi yaşamıştı. Hatta bunun üzerine çiftin gizlice ayrıldığı iddiaları da basına yansımıştı. Fakat Will ve Jada Pinkett Smith sonra yeniden bir araya geldiler. Bu konu hakkında da şunları söyledi Will Smith "Birbirimizden uzaklaşmak için her şeyi yaptık. Ama sonunda sadece bunun mümkün olmadığının farkına vardık."
HAREM FANTEZİSİ
Will Smith, geçmişte kafasında yarattığı bir fanteziden de söz etti. Buna göre Smith, bir zamanlar ünlü oyuncu Halle Berry ve balerin Misty Copeland'ın da yer aldığı 20 kişilik bir haremi olmasını hayal ediyordu. Hatta bu konuyu yaşam koçu Michaela Boehm ile tartıştığını ama sonunda iyi bir fikir olmadığına karar verdiğini de sözlerine ekledi.