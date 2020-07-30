Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin!

AYNI SONU İSTEMEDİ Günaydın'da yer alan habere göre; daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nisanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.