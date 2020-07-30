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Hürriyet
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Kim Yaptı Bunu Dedirtecek Lezzetler
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 09:38,

Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin!

Vildan Atasever, nişanlısından ayrıldı. Daha önce iki kez evlenip boşanan Atasever'in nişanlısına "Sonunda üzülmektense evlenmeden bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi

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1SEBEP FİKİRR AYRILIĞI
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SEBEP FİKİRR AYRILIĞI

OYUNCU Vildan Atasever ile önümüzdeki aylarda nikah masasına oturması beklenen iş adamı Erkan Akdemir'den kötü bir haber geldi.

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Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nişanlanan çift, yollarını ayırdı. Atasever ile Akdemir'in fikir ayrılığı sebebiyle ilişkiyi bitirdiği öğrenildi.

3AYNI SONU İSTEMEDİ
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AYNI SONU İSTEMEDİ

Günaydın'da yer alan habere göre; daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nisanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.

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Ünlü oyuncu, Taylan Kılıçla ilk evliliğini 2007'de bitirmiş, 2010 yılında evlendiği İsmail Hacıoğlu'ndan ise 2015'te boşanmıştı.

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