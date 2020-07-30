Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin!
Vildan Atasever, nişanlısından ayrıldı. Daha önce iki kez evlenip boşanan Atasever'in nişanlısına "Sonunda üzülmektense evlenmeden bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SEBEP FİKİRR AYRILIĞI
OYUNCU Vildan Atasever ile önümüzdeki aylarda nikah masasına oturması beklenen iş adamı Erkan Akdemir'den kötü bir haber geldi.
2
Abone Ol
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nişanlanan çift, yollarını ayırdı. Atasever ile Akdemir'in fikir ayrılığı sebebiyle ilişkiyi bitirdiği öğrenildi.
3
Abone Ol
AYNI SONU İSTEMEDİ
Günaydın'da yer alan habere göre; daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nisanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.
4
Abone Ol
Ünlü oyuncu, Taylan Kılıçla ilk evliliğini 2007'de bitirmiş, 2010 yılında evlendiği İsmail Hacıoğlu'ndan ise 2015'te boşanmıştı.