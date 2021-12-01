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Keyif
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 15:49 | 

Venüs Retrosu ne zaman başlayacak? İşte Venüs Retrosu hakkında merak edilenler

Venüs, temel anlamda sevgi ihtiyacını ve bunu nasıl karşıladığımızla ilgilidir. Venüs mutluluk, keyif veren konular, ilişkiler, ufak kazançlar ile ilişkilendirilir. Venüs’ün bu seferki geri hareketi sene sonuna denk geliyor. Peki, Venüs Retrosu ne zaman başlayacak?

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Venüs’ün geri hareket ettiği dönemler, sevgi-aşk-ilişki konularının sorgulandığı ve sorguladıkça da kafanın daha karıştığı bir dönemdir. İşte, Venüs Retrosu hakkında merak edilenler...
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Venüs Retrosu, 19 Aralıkta oğlak burcunda başlayacak ve 29 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Venüs Retrosu hakkında şunları söylüyor;

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"Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Büyük maddi yatırımlar yapmak için pek uygun bir süreç değildir, kar edeceğim derken zararla karşılaşabilirsiniz, koşullar şartlar her an değişebilir

Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir, dudaklarınızı yaptırıcam derken burnunuzdan olmayın sonra

İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. Evlilik, söz, nişan gibi aktiviteler için uygun zaman değildir."

 
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