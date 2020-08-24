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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 08:39 | 

Veda eden isim belli oldu! MasterChef Türkiye'de büyük sürpriz

MasterChef Türkiye’ye veda eden isim belli oldu. 16 kişinin yarıştığı programda jürinin kararıyla ilk elenen isim Sedat oldu. MasterChef'te yedeklerden gelip yarışacak ilk isim de Sefa oldu. İşte MasterChef Türkiye'de öne çıkanlar...

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Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Celal, Sedat, Esra, Ayyüce, Duygu ve Eray’ın mücadele ettiği eleme grubunda iki aşamalı oyun düzenlendi.

2İKİLİ ELEME OYUNU
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İKİLİ ELEME OYUNU

Jüri üyeleri altı yarışmacıdan ilk olarak yaratıcılık oyunu oynamalarını istedi. En başarılı üç tabağı seçen jüri Eray, Duygu ve Ayyüce’de karar kıldı.

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İkinci turda üç kişinin yarıştığı oyunda şefler bu sefer yarışmacılardan ciğer sarma yapmalarını istedi.

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40 dakikada yemeklerini tamamlaması gereken yarışmacılar stresli anlar yaşadı. Şeflerin verdiği ciğer sarmayı tamamlayan üç yarışmacıda jürinin kararını bekledi.

5İLK VEDA EDEN SEDAT
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İLK VEDA EDEN SEDAT

40 dakikada en iyi tabağı yapan Celal potadan çıkan ilk isim oldu. Esra ve Sedat arasında seçim yapan jüri üyeleri Esra’nın yarışmaya devam etmesine karar verdi. MasterChef Türkiye’ye ilk veda eden kişi de Sedat oldu.

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Yarışmaya veda eden Sedat, ‘Burada çok güzel insanlar tanıyıp çok güzel insanlar tanıdım. Hatalarım desem adaptasyon süreci çok yaşadım.’ ifadelerini kullandı

7SÜRPRİZ YARIŞMACI
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SÜRPRİZ YARIŞMACI

MasterChef Türkiye’ye yedeklerden katılan ilk yarışmacı Sefa oldu. Daha önce eleme turunu geçemeyen Sefa, yarışmaya geri döndü. İddialı olduğunu belirten Sefa kendine güvendiğini söyledi.

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Veda eden isim belli oldu! MasterChef Türkiye'de büyük sürpriz

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