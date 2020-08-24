Veda eden isim belli oldu! MasterChef Türkiye'de büyük sürpriz

İLK VEDA EDEN SEDAT 40 dakikada en iyi tabağı yapan Celal potadan çıkan ilk isim oldu. Esra ve Sedat arasında seçim yapan jüri üyeleri Esra’nın yarışmaya devam etmesine karar verdi. MasterChef Türkiye’ye ilk veda eden kişi de Sedat oldu.