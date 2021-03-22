Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT yayın akışı
Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri her hafta pazartesi gününü heyecanla bekliyorlar. Oyuncuları arasında Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Mehmet Özgür, Hatice Şendil gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri pazartesi akşamları ekrana geliyor. 22 Mart TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte yapılan açıklama
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Uyanış Büyük Selçuklu’nun bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu, 22 Mart yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ekrana gelecek. Uyanış Büyük Selçuklu’nun neden yayınlanmadığı ile ilgili ise açıklama yapıldı. İşte o açıklama
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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?
Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.
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Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.
İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.