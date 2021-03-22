Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte TRT yayın akışı

Uyanış Büyük Selçuklu’nun bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu, 22 Mart yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 20:00’de Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ekrana gelecek. Uyanış Büyük Selçuklu’nun neden yayınlanmadığı ile ilgili ise açıklama yapıldı. İşte o açıklama