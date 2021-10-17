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Haber Giriş: 17 Ekim 2021 - 07:20 | 

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.

Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.

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Usta oyuncu Güven Kıraç, uyguladığı ketojenik diyetle fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

273 KİLOYA DÜŞTÜ

73 KİLOYA DÜŞTÜ

Fazla kilolarından kurtulabilmek için daha önce zayıflama kamplarına da giden Güven Kıraç, sonunda çareyi ketojenik diyette buldu. Oyuncu, yaklaşık 1 yıldır uyguladığı diyet sayesinde 99 kilodan 73’e düştü.

3KASIMDA BAŞLADIM

KASIMDA BAŞLADIM

Zayıf görüntüsüyle dikkat çeken Güven Kıraç, “Geçen yılın kasım ayında ketojenik diyete başladım. Diyetin tüm beslenme prensiplerini hayatıma uyguladım ve kilo verdim” dedi. Ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ tüketimini artırmaya dayanıyor.

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Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.

Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin “Bana kiloluyken şans verilmiyordu” diyerek ekledi: “Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. 100 kilo olan biri aşık olmaz mı, acı çekmez mi?”

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Öztekin, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım. Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor."

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"100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyen Öztekin şöyle devam etti: "Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum. Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim."

8ARTIK SOKAKTA BEN DE KÜFÜR YİYORUM

'ARTIK SOKAKTA BEN DE KÜFÜR YİYORUM'

Oyuncuların hep farklı rolleri canlandırmak istediğini belirten Pelin Öztekin, "Kaç tane sempatik kız oynayabilirim ki?" dedi. Sevimli rollerde oynarken çok sevildiğini belirten oyuncu, kilo verip farklı karakterleri canlandırmaya başladıktan sonra aldığı tepkileri de şöyle anlattı: "Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum."

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‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek yakında ekrana gelecek yeni projesi için Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

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2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

11SPOR VE DİYET

SPOR VE DİYET

Oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda, 1 yılda 40 kilo verdi.

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

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Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

13EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK

EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK

Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”

İsmail BAYRAK

14Süreyya Yalçını görenler şoke oldu Lütfen dikkat edin

Süreyya Yalçın'ı görenler şoke oldu! 'Lütfen dikkat edin'

Uzun süredir Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın, Instagram hesabında mayolu fotoğraflarını paylaştı.

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36 yaşındaki sosyetik ismin zayıflığıyla dikkat çektiği o karelere takipçilerinden yorum yağdı.

Yalçın’ın eşi Ozan Baran ise fotoğrafların altına “Güzel karıcığım benim” diye yazdı.

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Süreyya Yalçın'ın birkaç yıl içindeki büyük değişimi dikkat çekici...

17Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi

Işın Karaca 1 ayda 7 kilo verdi

Işın Karaca, Metropol İstanbul AVM’deydi. Sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile beraber balon müzesini gezen ünlü şarkıcı, “Aslında kızım Mia’ya ayakkabı bakmaya gelmiştim ama rengarenk balonları görünce dayanamadım” dedi.

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Verdiği kilolarla da dikkat çeken şarkıcı, “Pandemi dönemi başladığında içimdeki fırıncı usta uyanmıştı. En son baklava açıyordum. Sonra Can dedi ki ‘biraz dımbıllaştık galiba’. Ve son 1 ayda 7 kilo verdim. Bunun bir sırrı yok. Yemezsen verirsin. Ben de yemedim ve fazla kilolardan kurtuldum” dedi.

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Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi: “2 aydır diyet yapıyorum. 15 kilo verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum. Bugün de yemekte börülce, pilaki, salata, peynir ve domates yedim.”

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Oyuncu, ameliyatla kilo vermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ameliyat meselesi eşimle aklımıza yatmadı. ‘Böyle yapabiliriz’ dedik, inandık.” Berfu Yenenler de eşinin azmine hayran olduğunu söyledi: “Çok iradeli, azimli. Başaracağına inanıyorum.”

Behlül AYDIN

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Şeyla Halis, kilolu haliyle tanınmıştı. O da bir yılda 40 kilo verdi.

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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi.

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Ümit Erdim 45 kilo verdi.

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Burçin Orhon 23 kilo verdi.

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Yeşim Ceren Bozoğlu, 58 kilo verdi.

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Çiçek Dilligil , 5 ayda 24 kilo verdi.

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Emel Müftüoğlu, 30 kilo verdi.

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Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.

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Hamdi Alkan 4 ayda 44 kilo verdi.

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İskender Paydaş 2 yılda 50 kilo verdi.

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INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Okan Karacan 1 yılda 60 kilo verdi.

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.

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Fuat Ergin’i görenler tanımakta zorlanıyor.

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