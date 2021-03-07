Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç'a olan aşkını ilan etti

Sergiye hazırlık Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan, son dönemde ise kariyerine heykeltıraş olarak devam eden Arzum Onan, rahat bir çalışma ortamı için Karaköy’de kendine atölye kurdu. Yaz başında sergi açmayı planlayan Onan, bir binanın üçüncü katını kiraladı ve yarım kalan eserlerini tamamlamak için çalışmalara başladı. Arzum Onan’ın atölyesinin tasarımına 50 bin lira harcadığı öğrenildi.