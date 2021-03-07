Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç'a olan aşkını ilan etti
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç’ın aşk yaşadığı dedikodusu doğru çıktı. Kaygılaroğlu’nun “Uyanmam” adlı şarkıyı Instagram’da Tüzünataç’ı etiketleyerek paylaşması, aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı. Şarkının sözleri şöyle: “Bir düş gördüm, sen ben vardık. Gamsız bomboş hovardaydık. Telaş, korku, bilen yoktu. Sevişmek tek derdimiz oldu. Uyanmam, yok uyanmam.” 5 yıllık eşi Melis İşiten’den 2019’da boşanan Kaygılaroğlu’nun adı daha önce Aslı Enver ve menajer Gamze Okutucu ile anılmıştı.
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Molasız 48 saat
Ajda Pekkan, daha önce de marka yüzü olduğu Ergül Mobilya ile ikinci kez reklam anlaşması imzaladı. Süper Star, firmanın 2021 koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Çekimlerde toplam 120 kişi çalıştı. Ajda Pekkan’ın “Mola vermeden devam edelim” dediği ekip, çekimleri 48 saatte tamamladı. Reklam filmi, ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlanacak.
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Hayatımda biri olmayacak
TEOMAN önceki gün Cihangir’deydi. Yeni albüm çıkarmaya hazırlanan ünlü rockçı, “Albüm önümüzdeki ay yayınlanacak, onunla uğraşıyorum. İçinde yeni şarkılar olacak” dedi. Teoman, “Tek Başına Dans şarkınızdaki gibi sizi hep tek başınıza görüyoruz. Hayatınızda kimse olmayacak mı?” sorusuna da gülerek yanıt verdi: “Biri olmayacak.” (Behlül AYDIN)
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Sergiye hazırlık
Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan, son dönemde ise kariyerine heykeltıraş olarak devam eden Arzum Onan, rahat bir çalışma ortamı için Karaköy’de kendine atölye kurdu. Yaz başında sergi açmayı planlayan Onan, bir binanın üçüncü katını kiraladı ve yarım kalan eserlerini tamamlamak için çalışmalara başladı. Arzum Onan’ın atölyesinin tasarımına 50 bin lira harcadığı öğrenildi.
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Alicia hayali gerçek oldu
DJ Burak Yeter, dünyaca ünlü yıldız Alicia Keys ile Instagram yayınında bir araya geldi. Canlı yayında Burak Yeter piyanoyla “Fallin’” şarkısını çaldı, Alicia Keys söyledi. Başarılı DJ, o anların görüntülerini daha sonra Instagram sayfasında şu notla paylaştı: “20 yıl önce müzik kariyerime başladığımda Alicia Keys’in Fallin’ şarkısı beni büyülemişti. Onunla işbirliği yapma hayalimi paylaştığımda tüm arkadaşlarım bana gülmüştü. 20 yıl sonra hayalim gerçek oldu.”
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Sahil havası
Ünlü piyanist Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan geçtiğimiz cuma günü Bebek’te görüntülendi. Sahilde el ele yürürken muhabirleri fark eden çift, taksiye binerek uzaklaştı. (Deniz BOY)