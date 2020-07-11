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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 13:22,

Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde

Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.

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Şarkıcı Nez Yazıcı, 1 yıldır birlikte olduğu tenis antrenörü Gökhan Köksal'dan evlilik teklifi aldı.Şarkıcı Nez, üç kez nikâh masasına oturdu ve üç evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı. Nez, son olarak 2017 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu Eylem Server Ünüvar'dan tek celsede boşanmıştı. Bu boşanmayla üçüncü evliliğini de noktalayan Nez, “Yeniden evlilik düşünür müsünüz?” sorusuna ise, “Bunları konuşmak için çok erken.” yanıtını vermişti.

2EVET DEDİM
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"EVET" DEDİM

Şarkıcı, dün akşam 1 yıldır birlikte olduğu Gökhan Köksal’dan evlilik teklifi aldı. Nez, o anları " 'Evet' dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde" notuyla paylaştı.

3BÖYLE TEKLİF GÖRÜLMEDİ
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BÖYLE TEKLİF GÖRÜLMEDİ

Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.

4BEN TEKLİFSİZ EVLENDİM
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BEN TEKLİFSİZ EVLENDİM

TV'nin güzel yıldızlarından Sedef Avcı ise eşi Kıvanç Kasabalı'dan evlenme teklifi almamış. Uzun süreli bir ilişkileri olduğu için her şey kendiliğinden gelişmiş.Kasabalı ve Avcı bir yandan kariyerlerindeki başarılı çıkışı sürdürüyorlar. Bir yandan da mutlu evliliklerini. Çiftin bir de bebeği dünyaya geldi.

5EVLEN BENİMLE
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EVLEN BENİMLE!

Sonunda beklenen oldu... Kanye West, Kim Kardashian'a 33'üncü doğum gününde bir sürpriz yaptı ve eşine az rastlanır bir yerde evlenme teklif etti. West, sevgilisine kiraladığı San Francisco Giants Stadyumu'nda bütün ailesinin gözleri önünde teklifini yaptı.Kanye West teklif için uzun süre hazırlandı. Ünlü şarkıcı kiraladığı stadyuma bir de orkestra getirdi. 50 kişilik orkestra Lana Del Rey'in Young and Beautiful" şarkısını seslendirirken arkadaki ekranda "Lütfen benimle evlen yazısı" belirdi.

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Ünlü şarkıcı sonra da 15 karatlık Lorraine Schwartz tasarımı elmas yüzüğü Kardashian'ın parmağına taktı. Çiçeği burnunda anne Kardashian, nişan yüzüğünün fotoğrafını Instagram'daki sayfasında takipçileriyle paylaştı. Çift üç yıl önce İtalya'da evlendi.

7TEKLİF MEZARLIKTA GELDİ
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TEKLİF MEZARLIKTA GELDİ

Şarkıcı Emre Altuğ'un manken Çağla Şıkel'e yaptığı evlilik teklifi benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden.Ünlü şarkıcı Altuğ, Şıkel’e babasının mezarını ziyarete gittiklerinde evlenme teklif etmiş.

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Babasının doğum günü olan 23 Nisan’da mezar başında evlilik teklifi alan ünlü manken gözyaşlarını tutamayıp, teklife fazla düşünmeden “evet” demiş.

9ANIL ALTANDAN PELİN AKİLE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
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ANIL ALTAN'DAN PELİN AKİL'E SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Anıl Altan sevgilisi Pelin Akil'e evlenme teklifi etti. Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan evleniyor. Altan sevgilisi Pelin Akil'e doğum gününde büyük bir sürpriz yaptı. Büyükada'daki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen Akil, sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' dedi.

10YOLLARINA GÜLLER DÖKMÜŞ
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YOLLARINA GÜLLER DÖKMÜŞ

Futbolcu Emre Belözoğlu, 'kuzum' diye hitap ettiği eşine son derece sürprizli ve romantik bir teklifte bulunmuş. Bakın o günü Tuğba Belözoğlu nasıl anlatıyor:"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre uçak yolculuğu yaptıktan sonra inandırıcı olma açısından olsa gerek birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı.

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Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan, Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi. Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm.Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm."

12Bugün bile utanıyorum
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Bugün bile utanıyorum

Şebnem Kısaparmak, eşi Fatih Kısaparmak ile konuk olduğu 'Zahide ile Yetiş Hayata' programında eşinin kendisine nasıl evlilik teklifi ettiği anlattı. Şebnem Kısaparmak, " Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını boğaza karşı bir yerde park edip bana " Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin" dedi.

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Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.

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