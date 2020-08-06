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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 12:53,

Ünlülerin tatillerinden objektiflere takılan ilginç anlar

Koronavirüs karantinasının hafiflemesiyle birlikte ünlüler de evlerinin dört duvarı arasından çıkıp soluğu tatil bölgelerinde aldılar.

Backgrid UK, Backgrid USA, Mega

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Bu ünlüler genellikle de denizde yüzerken ya da güneşlenirken görüntülenir. Ama bazıları zaman zaman "dalgalarla dans ederken" objektiflere takılıyor. İşte ünlülerin dalgalar arasındaki oyunları ya da su sporları yaparken görüntülendikleri anlar.

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Ünlü futbol yıldızı Lionel Messi.

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Otomobil yarışçısı Nico Rosberg, çocuklarıyla oyunlar oynadı.

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Ünlü müzisyen Sting denizden çıkıyor.

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Willem Dafoe denizin keyfini çıkarırken görüntülendi.

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Helen Hunt'ın dalgalarla oyunu.

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Jordana Brewster ve yeni sevgilisinin deniz gezintisi.

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Helen Hunt sörf yapmayı seviyor.

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Ireland Baldwin'in dalgalarla oyunu.

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Alessandra Ambrosio'nun deniz keyfi.

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Hannah Ann Sluss kendini dalgalara bıraktı.

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Brody Jenner su sporlarını seviyor.

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Sylvie Meis, nişanlısıyla birlikte denizin keyfini böyle çıkardı.

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Rebekah Vardy'ye arkadaşlarının şakası.

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