Ünlülerin tatillerinden objektiflere takılan ilginç anlar
Koronavirüs karantinasının hafiflemesiyle birlikte ünlüler de evlerinin dört duvarı arasından çıkıp soluğu tatil bölgelerinde aldılar.
Backgrid UK, Backgrid USA, Mega
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Bu ünlüler genellikle de denizde yüzerken ya da güneşlenirken görüntülenir. Ama bazıları zaman zaman "dalgalarla dans ederken" objektiflere takılıyor. İşte ünlülerin dalgalar arasındaki oyunları ya da su sporları yaparken görüntülendikleri anlar.
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Ünlü futbol yıldızı Lionel Messi.
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Otomobil yarışçısı Nico Rosberg, çocuklarıyla oyunlar oynadı.
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Ünlü müzisyen Sting denizden çıkıyor.
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Willem Dafoe denizin keyfini çıkarırken görüntülendi.
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Helen Hunt'ın dalgalarla oyunu.
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Jordana Brewster ve yeni sevgilisinin deniz gezintisi.
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Helen Hunt sörf yapmayı seviyor.
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Ireland Baldwin'in dalgalarla oyunu.
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Alessandra Ambrosio'nun deniz keyfi.
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Hannah Ann Sluss kendini dalgalara bıraktı.
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Brody Jenner su sporlarını seviyor.
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Sylvie Meis, nişanlısıyla birlikte denizin keyfini böyle çıkardı.