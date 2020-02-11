Ünlülerin kar tatili

Kartalkaya'ya giden Şahika Ercümen, fotoğrafını "Keşke çocukken öğrenme şansım olsaydı dediklerimden snowboard... Neyse Çanakkale’de kayak vardı da biz mi gitmedik? Çocuklarınıza imkanlar el verdiğince temel spor branşlarını yaptırın veya en azından denettirin" notu ile paylaştı.