Ünlülerin kar tatili

Ünlü isimler hafta sonunu gözde kayak merkezlerinde geçirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abant, Kartalkaya, Uludağ ve Palandöken'i mesken tutan ünlüler çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.
2
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte bolu Kartalkaya'ya gitti.
3
Petek Ertüre, Ali Ağaoğlu'ndan olan oğlu Ali Ege ile birlikte Uludağ'ın yolunu tuttu.
4
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin kardeşi Deniz Küçükköse de hafta sonunu beyaz cennette geçirdi.
5
İsmail Demirci, rol aldığı dizinin çekimlerinin yapıldığı Ordu'da karın keyfini çıkardı.
6
Kartalkaya'ya giden Şahika Ercümen, fotoğrafını "Keşke çocukken öğrenme şansım olsaydı dediklerimden snowboard... Neyse Çanakkale’de kayak vardı da biz mi gitmedik? Çocuklarınıza imkanlar el verdiğince temel spor branşlarını yaptırın veya en azından denettirin" notu ile paylaştı.
7
Uludağ'da giden Begüm Kütük, fotoğrafının altına "Dağlar kızı Begocan " notunu düştü.
8
Kartalkaya'ya giden Duygu Boztepe, fotoğrafını "Evet kara, soğuğa doyduk. Hadi artık yaz gelsin" notuyla paylaştı.
9
Selen Görgüzel ile eşi Hamdi Alkan da hafta sonunu Kartalkaya'da geçirdi.