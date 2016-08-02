Aslı Bekiroğlu tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için bakın ne yaptı!
Oyuncu Aslı Bekiroğlu yıllardır muzdarip olduğu tırnak ve kenarlarını yeme alışkanlığından kurtulmak için komik bir yöntem buldu.
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“Kafamın içindekileri ve ruhumu tırnaklarıma çizdirdim. Böylece ‘kafamı yemem’ diye düşündüm” diye de espri yaptı.
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Tırnak yeme alışkanlığını bırakmaya çalışan Bekiroğlu, 'Ellerimi (evet ellerimi) daha fazla yemiyim diye ellerime kafamın içindekileri ve ruhumu çizdirdim ki, kafamı yemem herhalde' dedim. Cümle de saçma sapan, düşük bir şey oldu. TDK sorumluları gelir şimdi' mesajını paylaştı.
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Takipçileri “Ön dişlerin uzamış”, “Eskiden daha güzeldin” diye yazınca da şu cevabı verdi: “Hâlâ büyüme çağındayım, o yüzden.”
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DEMET AKALIN - OKAN GÜNDE 3 KEZ DUŞ ALIYOR
Demet Akalın katıldığı programda Okan Kurt ile ilgili yaptığı itirafla güldürdü. Demet Akalın , programda Kurt'tan izin alarak açıklamalarda bulundu. Akalın, Okan Kurt'un sürekli duş almasına isyan etti. Okan Kurt'un çok titiz olduğunu söyleyen Akalın, 'Günde üç defa duş alıyor' dedi. Eşinin fazla su harcamasına kafayı takan Akalın, Kurt duştayken çıksın diye sürekli kapıya vurduğunu söyledi.
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AJDA PEKKAN - ÇİN ÇAYI OLMADAN ASLA
Gün içerisinde sürekli Çin çayı içen pop müziğinin sepurstarı , kuliste Çin çayının yanı sıra , diyet bisküvi ve salatalığının bulunmasını istiyor.
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BÜLENT ERSOY - TAKINTISI BİR TANE DEĞİL Kİ
Kuliste oturacağı koltuğu temiz bir beyaz çarşaf serilmesini istiyor. Sahne öncesi muz yemek istiyor.Duaları dilinde , nazar boncukları çevresinde oluyor.
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CANDAN ERÇETİN - BAL, SU VE BORNOZ
Sahneye çıkmadan önce atıştırmaktan hoşlanmayan sanatçı, sadece bal ve ılık su istiyor.Kuliste dört tane beyaz işlemesiz bornozda bulunduruyor
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EMEL SAYIN - ODA DOLUSU AYAKKABI
Takıntısı ayakkabalar. Evinde bir oda dolusu ayakkabı olan Emel Sayın, alıp henüz bir kez bile giyemediği sayısız ayakkabısının olduğunu söylüyor.
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MÜJDAT GEZEN - HER ŞEYİ DÜZELTİYOR
Sanatçıda simetromani var. Yani eğri , düzenli olmayan bir şeyi gördüğünde dayanamıyor ve mutlaka düzeltmeye çalışıyor. Yolda , okulda herhangi bir yerde çevresindekilerin omuzuna dökülen her kepek tanesi , herhangi bir giysiden sallanan ip parçası , yani gözünün değdiği her minik pürüz Müjdat Gezen'i harekete geçirebiliyor.
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NURGÜL YEŞİLÇAY - BATIL İNANÇLARI ÇOK
Nurgül Yeşilçay batıl inançlarını 'InStyle' dergisine anlattı: Hıdırellez'de mutlaka dileğimi dilerim. Kurşun döktürürüm. Bir şeyi ters giyersem, işimin ters gideceğine inanırım."
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SİBEL CAN - DİYET KOLASI HEP YANINDA
Fazla kilolarıyla başı dertten kurtulmayan Sibel can, kuliste 10 kutu diyek kola , beyaz peynir ve gözleme istiyor.
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BORIS BECKER - KENDİNİ HEP KİRLİ SANIYOR
Kontların eski pransi Boris Becker'in takıntısı temizlikle ilgili. Becker, günde üç kez duş almazsa kendini kirli hissettiğini söylüyor.Ayrıca giydiğini bir kez daha giymiyor.
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ELIZABETH HURLEY - KAŞIK ÇATALI HEP YANINDA
İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, fazla yemek yememek için en lüks restoranlara bile yanında mutlaka çocuklar için yapılmış minyatür kaşık ve çatalını alıyor.
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HUGH GRANT - DİZİ SAATLERİNİ NOT EDİYOR
Pembe dizi takıntısı olan Hugh Grant, telmevizyondaki dizilerin saatlerini bir yere not ediyor. Grant " Bazen günlerce koltuğumda dizileri seyrediyorum" diyor.
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JENNIFER LOPEZ - ÇIPLAKLIK ALIŞKANLIĞI
Latin yıldız, şarkıcı eşi Marc Anthony'ye yemek servisini çıplak yaptığını itiraf etmişti. Lopez, üzerine bir şey giymeden eşiyle birlikte kahvaltı etmeyi de çok seviyor.
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JULIA ROBERTS - ÖRGÜ ÖRMEDEN DURAMAZ
İkiz bebekleri olan Julia Roberts'ın örgü örmek gibi bir takıntısı var. Güzel oyuncu , film çekimi aralarında bile sık sık ikizlerine örgü örüyormuş.Robents, " Bazen elimdekileri bitirmeden yatamıyorum" diyor.
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MADONNA - AVLANMAK YASAK
Madonna, hayvanların ruhlarından korkuyor. Bu yüzden İngiltere'deki çiftlik evininin yakınlarında bir çok noktaya üzerinde ' avlanma yasağı' bulunan tabelalar yerleştirmiş. Öldürülen hayvanların ruhları ile muhatap olmak istemiyor.
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MICHELLE PFEIFFER - LİSTESİZ ADIM ATMAZ
Michelle Pfeiffer, atacağı her adımı önceden planlıyor. Bir gün öncesinden ertesi gün için plan program çıkaran ünlü akrist , bu listeyi asla ihlal etmediğini söylüyor.
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SANDRA BULLOCK - TAMİRATLARI KENDİSİ YAPIYOR
Adeta bir 'ev kuşu' olan güzel oyuncu , Teksas'taki evinde tamirat işleriyle kendisi ilgileniyor.. Bullock, özel olarak dizayn ettirdiği evinde musluk ya da benzeri bir tamirat olduğunda bizzat 'el atıyor'.