Ünlülerin ev halleri

Moral olsun size Yeliz Yeşilmen, evinden komik videolar paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilmen, evde canı sıkılanlara moral olmak istediğini söyledi: “Duyarlı olup evden çıkmamak lazım. Biraz olsun yüzünüz gülsün istedim, morale de ihtiyaç var. İnanın can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir. Biz her gün çocuklarla boyama ve hamur oynama saati yapıyoruz. An an yaptıklarımızı paylaşıyorum fikir olsun diye.”