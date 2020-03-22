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Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 07:00, /

Ünlülerin ev halleri

Koronavirüs yüzünden karantinada olan ünlü isimler ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yemek tarifi verenden, farklı aktiviteler yapanlara kadar işte ünlülerin ev halleri...

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1Sağlıklı su tarifi

Sağlıklı su tarifi

Oyuncu Doğa Rutkay, Instagram hesabından evde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek tarifler verdi: “Taze limon kabuğu, çubuk tarçın, bir iki karanfil, zencefil ile dev bir su yapın. Gün içinde yenileyin. Tüm ev halkına ikram edin. İçmeyeni zorlayın. Benim bey su sevmiyor, zorla peşinden koşuyorum.”

2Pasha ile oyun

Pasha ile oyun

Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan İlyas Yalçıntaş, hem üretiyor hem de köpeği Pasha’yla bahçesinde oyunlar oynuyor. Genç şarkıcı, köpeğiyle fotoğrafını “Korona günlükleri” açıklamasıyla Instagram hesabından paylaştı.

3Çocuklara hamburger

Çocuklara hamburger

Ünlü şarkıcı Deha, evde çocuklarına hamburger yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Deha, “Bundan sonra evdeyiz, yemeğimizi evde yapıyoruz” dedi.

4Yalnız karantina

Yalnız karantina

Oyuncu Ekin Türkmen, Instagram’ın hikaye kısmından yalnız başına evde olduğunu gösteren bir fotoğrafını şu notla paylaştı: “Yo, evde hiç sıkılmıyorum, yalnız. Evde kalın.”

5Kızımla yemek yapıyoruz

Kızımla yemek yapıyoruz

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapmaya başladı. Son videosunda kızı Su’yla kurabiye yapan Altuğ, özel tarifini de hayranlarıyla paylaştı.

6Burak ile “Ankara Havası”

Burak ile “Ankara Havası”

Alişan, 1 yaşındaki oğlu Burak’la keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alişan’ın saz eşliğinde “Ankara’nın Bağları”nı çaldığı videoda oğlu Burak’ın ritim tutarak oynaması hayranları tarafından çok beğenildı. Ünlü türkücü, “Evde kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak. Az daha sabır” dedi.

7Farklı bir temizlik

Farklı bir temizlik

Oyuncu Çetin Altay, eşi Gamze Kaçmaz’ın yanaklarını elektrik süpürgesiyle sıkıştırdığı eğlenceli videosunu hayranlarıyla paylaştı. Altay “İyiyiz iyiyiz çok şükür de bazı arkadaşlar tertemiz delirme yolunda ilerliyor” dedi.

8Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

Evde kal çağrısına uyan Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, hayranlarına sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştı. “Sadece virüsle değil, panik ve korkuyla da mücadele veriyoruz. Yalnız değilsiniz” diyen sanatçı Aydilge, bu süreci çok iyi anladığını ifade etti.

9Tiyatro workshop’ı vereceğim

Tiyatro workshop’ı vereceğim

Oyuncu Şebnem Sönmez, sosyal medya takipçilerinden dileyenlere açık bir online workshop yapacağını duyurdu ve ekledi: “Workshop’umuz içindeki yaratıcıyı harekete geçirmek isteyen herkese açık.”

10Keyfim yerinde

Keyfim yerinde

Şarkıcı Yudum, arkadaşı Elif Buse Doğan’ın “Evde keyfim yerinde” çağrısına kulak verdiğini söyledi. Saz çalarken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, “Benim de evde keyfim yerinde. Nadide Sultan ve ailesi de evde misiniz?” diye arkadaşına çağrı yaptı.

11Uzaktan görüşüyoruz

Uzaktan görüşüyoruz

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, nişanlısı Ushan Çakır’la evlerinde karantinada olduğunu söyledi. Sönmez, arkadaşlarıyla Facetime’dan görüntülü konuştuklarını belirtti: “Yok zaten biz hep evdeyiz. Uzaktan görüşüyoruz.”

12Herkes evde mi

Herkes evde mi?

Genç oyuncu Melis Sezen, evinin bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Herkes evde mi?” diye sordu.

13Moral olsun size

Moral olsun size

Yeliz Yeşilmen, evinden komik videolar paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilmen, evde canı sıkılanlara moral olmak istediğini söyledi: “Duyarlı olup evden çıkmamak lazım. Biraz olsun yüzünüz gülsün istedim, morale de ihtiyaç var. İnanın can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir. Biz her gün çocuklarla boyama ve hamur oynama saati yapıyoruz. An an yaptıklarımızı paylaşıyorum fikir olsun diye.”

14Spor da yapalım

Spor da yapalım

Model Ezgi Avcı, formunu korumak için evde spor yapmayı ihmal etmiyor. Avcı, hayranlarına öneriler de verdi: “Kendimize iyi geleni yapalım. Film izlemeye ve kitap okumaya alternatif mutlaka spor da yapalım.”

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