Koronavirüs yüzünden karantinada olan ünlü isimler ev hallerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Yemek tarifi verenden, farklı aktiviteler yapanlara kadar işte ünlülerin ev halleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sağlıklı su tarifi
Oyuncu Doğa Rutkay, Instagram hesabından evde bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek tarifler verdi: “Taze limon kabuğu, çubuk tarçın, bir iki karanfil, zencefil ile dev bir su yapın. Gün içinde yenileyin. Tüm ev halkına ikram edin. İçmeyeni zorlayın. Benim bey su sevmiyor, zorla peşinden koşuyorum.”
2
Pasha ile oyun
Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan İlyas Yalçıntaş, hem üretiyor hem de köpeği Pasha’yla bahçesinde oyunlar oynuyor. Genç şarkıcı, köpeğiyle fotoğrafını “Korona günlükleri” açıklamasıyla Instagram hesabından paylaştı.
3
Çocuklara hamburger
Ünlü şarkıcı Deha, evde çocuklarına hamburger yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Deha, “Bundan sonra evdeyiz, yemeğimizi evde yapıyoruz” dedi.
4
Yalnız karantina
Oyuncu Ekin Türkmen, Instagram’ın hikaye kısmından yalnız başına evde olduğunu gösteren bir fotoğrafını şu notla paylaştı: “Yo, evde hiç sıkılmıyorum, yalnız. Evde kalın.”
5
Kızımla yemek yapıyoruz
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapmaya başladı. Son videosunda kızı Su’yla kurabiye yapan Altuğ, özel tarifini de hayranlarıyla paylaştı.
6
Burak ile “Ankara Havası”
Alişan, 1 yaşındaki oğlu Burak’la keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alişan’ın saz eşliğinde “Ankara’nın Bağları”nı çaldığı videoda oğlu Burak’ın ritim tutarak oynaması hayranları tarafından çok beğenildı. Ünlü türkücü, “Evde kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak. Az daha sabır” dedi.
7
Farklı bir temizlik
Oyuncu Çetin Altay, eşi Gamze Kaçmaz’ın yanaklarını elektrik süpürgesiyle sıkıştırdığı eğlenceli videosunu hayranlarıyla paylaştı. Altay “İyiyiz iyiyiz çok şükür de bazı arkadaşlar tertemiz delirme yolunda ilerliyor” dedi.
8
Yalnız değilsiniz
Evde kal çağrısına uyan Aydilge ve eşi Utku Barış Andaç, hayranlarına sosyal medya hesaplarından motivasyon şarkıları paylaştı. “Sadece virüsle değil, panik ve korkuyla da mücadele veriyoruz. Yalnız değilsiniz” diyen sanatçı Aydilge, bu süreci çok iyi anladığını ifade etti.
9
Tiyatro workshop’ı vereceğim
Oyuncu Şebnem Sönmez, sosyal medya takipçilerinden dileyenlere açık bir online workshop yapacağını duyurdu ve ekledi: “Workshop’umuz içindeki yaratıcıyı harekete geçirmek isteyen herkese açık.”
10
Keyfim yerinde
Şarkıcı Yudum, arkadaşı Elif Buse Doğan’ın “Evde keyfim yerinde” çağrısına kulak verdiğini söyledi. Saz çalarken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, “Benim de evde keyfim yerinde. Nadide Sultan ve ailesi de evde misiniz?” diye arkadaşına çağrı yaptı.
11
Uzaktan görüşüyoruz
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, nişanlısı Ushan Çakır’la evlerinde karantinada olduğunu söyledi. Sönmez, arkadaşlarıyla Facetime’dan görüntülü konuştuklarını belirtti: “Yok zaten biz hep evdeyiz. Uzaktan görüşüyoruz.”
12
Herkes evde mi?
Genç oyuncu Melis Sezen, evinin bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Herkes evde mi?” diye sordu.
13
Moral olsun size
Yeliz Yeşilmen, evinden komik videolar paylaşmayı ihmal etmiyor. Yeşilmen, evde canı sıkılanlara moral olmak istediğini söyledi: “Duyarlı olup evden çıkmamak lazım. Biraz olsun yüzünüz gülsün istedim, morale de ihtiyaç var. İnanın can sıkıntısı, solunum sıkıntısından iyidir. Biz her gün çocuklarla boyama ve hamur oynama saati yapıyoruz. An an yaptıklarımızı paylaşıyorum fikir olsun diye.”
14
Spor da yapalım
Model Ezgi Avcı, formunu korumak için evde spor yapmayı ihmal etmiyor. Avcı, hayranlarına öneriler de verdi: “Kendimize iyi geleni yapalım. Film izlemeye ve kitap okumaya alternatif mutlaka spor da yapalım.”