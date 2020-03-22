Ünlülerin ev halleri

Burak ile “Ankara Havası” Alişan, 1 yaşındaki oğlu Burak’la keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Alişan’ın saz eşliğinde “Ankara’nın Bağları”nı çaldığı videoda oğlu Burak’ın ritim tutarak oynaması hayranları tarafından çok beğenildı. Ünlü türkücü, “Evde kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak. Az daha sabır” dedi.