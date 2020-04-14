Ünlülerin aşk hayatına karantina darbesi!

Hayatlarını, ilişkilerini gözden geçirince ayrılık kararı aldılar. Kimi de eşi, sevgilisi yurtdışında olduğu için ‘zoraki ayrılık’ yaşıyor.



İşte karantina günlerinde ünlü aşıklar ve ilişkileri... (Müge Dağıstanlı/Posta)