Ünlülerin aşk hayatına karantina darbesi!

Hayatlarını, ilişkilerini gözden geçirince ayrılık kararı aldılar. Kimi de eşi, sevgilisi yurtdışında olduğu için ‘zoraki ayrılık’ yaşıyor. İşte karantina günlerinde ünlü aşıklar ve ilişkileri... (Müge Dağıstanlı/Posta)2012’de aşk yaşamaya başlayan Kutsi ve Feyza Çıpa 2.5 yıl önce nişanlanmıştı. 3 ay sonra evleneceklerdi.Esra Eron ile Efe Gürsoy 3 yıldır birlikteydi.Serdar Ortaç 1 ay birlikte olduğu Seçil Gür’den ayrılırken “Harbi kızdı, Adanalıydı” dedi. Seçil ayrılığı sosyal medyadan öğrenip çok kırıldı.Demet Özdemir’in eski sevgilisi Can Yaman ile hâlâ yakın arkadaş olması sevgilisi Yaman Taciroğlu’nu kızdırdı. Bu aşk da 2 ay sürdü.Aleyna Tilki , sevgilisi Kadir Güneş’e veda mesajı yazıp ayrıldı.Chloe Loughnan ile Kaan Kalyon’un ilişkisi de 2 ay sürdü.Burak Hakkı Gelibolu, sevgilisi Hara Pappa ise Atina’da kaldı.Ayşe Kucuroğlu ile Atina’da yaşayan sevgilisi Alex Papantoniou canlı yayında hasret gideriyor.Atilla Saral-İnci Türkay çifti, Londra’da yaşıyordu. Atilla Saral işleri için Çanakkale’ye gelince Türkiye’de kaldı.Banu Zorlu, Roma’daki aşkı Roberto’yu çok özlüyor, onun için endişeli.