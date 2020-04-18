Ünlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı: Seni kelebek kalbinden öpüyorum Pars...
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan ve yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.
Pars Tan, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu. İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...
FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT
Tarifi mümkün olmayan bir acı... Sevgili Ebru ve Harun'a en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Seni de o kelebek kalbinden öpüyoruz Pars...
ÇAĞLA ŞIKEL
Tarifsiz acın, acımız Ebru'm ...Sabırların en büyüğünü diliyorum. Söyleyecek söz yok...
DİDEM UZEL
Kalbimde koca bir ağrıyla uyandım bu sabah. Sen elimize doğan melek... O güzel güçlü annenin meleği... kelimelerin yetersiz olduğu anca bir ananın anlayabileceği... Sen gittin ya melek... Önce anne babana sonra sevenlerine sabırlar diliyorum... Huzur içinde uyu pançikomuz...
GÜLBEN ERGEN
Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.
PINAR ALTUĞ
Kelimeler tükendi.Söyleyecek,yazacak birş ey bulamıyorum.Duyduğumdan beri kala kaldım.Dayanma gücü,sabır..Nur içinde yat güzel evlat
SİNAN AKÇIL
Ne diyeceğimi bilemiyorum...Yerimden sarsıldım...Melek gibi bir çocuk kaybettik... Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı... PARS(Pançiko)....Çok ama çok üzgünüm... Ebru'nun,Harun Tan'ın, Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun... Başka bir şey diyemiyorum.
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