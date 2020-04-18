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Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 08:33,

Ünlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı: Seni kelebek kalbinden öpüyorum Pars...

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan ve yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.

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Pars Tan, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu. İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...

2DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

Yazacak kelime bulamıyorum... Yüreğim acıyor... Allah sabır versin Ebrucum... Çok üzgünüm çok

3FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

FAHRİYE EVCEN - BURAK ÖZÇİVİT

Tarifi mümkün olmayan bir acı... Sevgili Ebru ve Harun'a en derin duygularımızla başsağlığı diliyoruz. Seni de o kelebek kalbinden öpüyoruz Pars...

4PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Kelimeler tükendi. Söyleyecek, yazacak bir şey bulamıyorum. Duyduğumdan beri kala kaldım. Dayanma gücü,sabır... Nur içinde yat güzel evlat...

5ÇAĞLA ŞIKEL

ÇAĞLA ŞIKEL

Tarifsiz acın, acımız Ebru'm ...Sabırların en büyüğünü diliyorum. Söyleyecek söz yok...

6GONCA DERİN

GONCA DERİN

Ebru Şallı'yla evlenen Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Şallı'ya başsağlığı diledi..Gonca Derin mesajında 'Acını en derinden hissediyorum, sabırlar diliyorum' ifadesini kullandı

7DİDEM UZEL

DİDEM UZEL

Kalbimde koca bir ağrıyla uyandım bu sabah. Sen elimize doğan melek... O güzel güçlü annenin meleği... kelimelerin yetersiz olduğu anca bir ananın anlayabileceği... Sen gittin ya melek... Önce anne babana sonra sevenlerine sabırlar diliyorum... Huzur içinde uyu pançikomuz...

8GÜLBEN ERGEN

GÜLBEN ERGEN

Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.

9PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Kelimeler tükendi.Söyleyecek,yazacak birş ey bulamıyorum.Duyduğumdan beri kala kaldım.Dayanma gücü,sabır..Nur içinde yat güzel evlat

10IŞIN KARACA

IŞIN KARACA

Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...O kadar üzüldüm ki...Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...

11DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

Yazacak kelime bulamıyorum...Yüreğim acıyor...Allah sabır versin Ebrucum...Çok üzgünüm çok

12DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ

Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...

13SİNAN AKÇIL

SİNAN AKÇIL

Ne diyeceğimi bilemiyorum...Yerimden sarsıldım...Melek gibi bir çocuk kaybettik... Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı... PARS(Pançiko)....Çok ama çok üzgünüm... Ebru'nun,Harun Tan'ın, Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun... Başka bir şey diyemiyorum.

14SEDA SAYAN

SEDA SAYAN

Çok üzgünüm çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Pars nurlar içinde uyu... Allah'ım sana sabır, metanet versin...

15HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN

Evlat acısının tarifi yoktur. Daha öte bir acı yoktur. Harun Tan Ebru Şallı ve minik Pars’ın tüm arkadaşlarının başı sağolsun.Sabırlar dilerim.

16YEŞİM SALKIM

YEŞİM SALKIM

Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya Rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun...

17MERAL KAPLAN

MERAL KAPLAN

Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun

18HİLAL CEBECİ

HİLAL CEBECİ

Ebru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam.

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