Magazin Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:08 , 06 Ağustos 2020 - 09:34

Ünlüler tatilde (6 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?