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Magazin
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 09:08,

Ünlüler tatilde (6 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Ebru Akel plaja indi
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Ebru Akel plaja indi

Özer Sancak’la 8 yıllık evliliği biten Ebru Akel, 7 yaşındaki oğlu Eren’le tatile çıktı. Bodrum’a gelen anne-oğul, önceki gün Gündoğan’daki Casa Costa Otel’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla locada oturan Akel, çocuklar için de ayrı bir loca tuttu. Çocuklar denize girip eğlenirken, anneler koyu bir sohbete daldı. (Ali KESER)

2Arzum derinlere daldı
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Arzum derinlere daldı

Eşi Mehmet Aslantuğ gibi deniz ve doğa tutkunu olan Arzum Onan geçtiğimiz gün derinlere daldı. Bu anlarını da Mehmet Aslantuğ kameraya çekti. Arzum Onan "Insan su altında kendinden geçiyor, büyülü bir dünya" dedi.

3Poz vermeye bayılır
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'Poz vermeye bayılır'

Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile tatilde olan Hazal Kaya, çektiği fotoğrafı "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notu ile paylaştı.

4Canımız gelmiş
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'Canımız gelmiş!'

Murat Boz, Pelin Karahan-Bedri Güntay çiftini Bodrum'daki yazlıklarında ziyaret etti. Pelin Karahan buluşma fotoğrafını "Canımız gelmiş" notu ile paylaştı.

5Afrikalı Hande
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Afrikalı Hande

Uzun süredir eşi ve arkadaşları ile Ege tatilinde olan Hande Soral imaj değiştirdi. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran oyuncu yeni halini Instagram'da paylaştı.

646 yaş güzelliği
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46 yaş güzelliği

Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki Ataizi'nin karesine beğeni yağdı!

7Güneşin doğuşu batışı farksız
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Güneşin doğuşu batışı farksız!

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a poz verdi. Akçıl, Kıratlı'nın Instagram'da paylaştığı fotoğraflara "Güneşin doğuşu batışı farksız" yorumunu yaptı.

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