Çeşme'de üç güzel!

Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, Çeşme’de bir araya geldi. Üç güzel oyuncu, denize girerken görüntülendi.Çeşme’de tatil yaparken Bozburun’a geçip Ece Sükan’ın doğum günü partisine katılan Berrak Tüzünataç ile Leyla Feray-Serhat Teoman çifti, birkaç gün sonra Çeşme’ye geri döndü. Onlara Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı. Ekip önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, gün batımına doğru birlikte denize girdi. Serin suda sohbet de eden üçlüyedaha sonra Şükran Ovalı da dahil oldu.(Deniz BOY)Bodrum-Yalıkavak’ta tatil yapan Hakan Hatipoğlu, önceki gün konakladığı otelin plajında kızı Lila ile deniz keyfi yaparken objektife yansıdı. Hatipoğlu, sabah saatlerinde denize sokup yüzdürdüğü kızıyla daha sonra kumda oyunlar oynadı. Gizem Hatipoğlu baba-kızın yanına öğlen saatlerinde geldi. Aile, plajda ilgi odağı oldu. Birçok tatilci Hatipoğlu çiftiyle fotoğraf çektirip kızları Lila’yı sevdi. (Ali KESER)