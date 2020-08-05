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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 07:46,

Çeşme'de üç güzel!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, Çeşme’de bir araya geldi. Üç güzel oyuncu, denize girerken görüntülendi.

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Çeşme’de tatil yaparken Bozburun’a geçip Ece Sükan’ın doğum günü partisine katılan Berrak Tüzünataç ile Leyla Feray-Serhat Teoman çifti, birkaç gün sonra Çeşme’ye geri döndü.

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Onlara Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı da katıldı. Ekip önceki gün Before Sunset Beach’teydi.

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Berrak Tüzünataç, Leyla Feray ve Hazal Subaşı, gün batımına doğru birlikte denize girdi. Serin suda sohbet de eden üçlüyedaha sonra Şükran Ovalı da dahil oldu.(Deniz BOY)

5Plajda ilgi odağı oldular
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Plajda ilgi odağı oldular

Bodrum-Yalıkavak’ta tatil yapan Hakan Hatipoğlu, önceki gün konakladığı otelin plajında kızı Lila ile deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

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Hatipoğlu, sabah saatlerinde denize sokup yüzdürdüğü kızıyla daha sonra kumda oyunlar oynadı. Gizem Hatipoğlu baba-kızın yanına öğlen saatlerinde geldi.

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Aile, plajda ilgi odağı oldu. Birçok tatilci Hatipoğlu çiftiyle fotoğraf çektirip kızları Lila’yı sevdi. (Ali KESER)

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