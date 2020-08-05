Magazin Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 07:46 , 05 Ağustos 2020 - 07:51

Çeşme'de üç güzel!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?