Ünlüler tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Öpücüklerle gönlünü aldı
İspanya’nın Real Valladolid takımında forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, tatil için Bodrum’a geldi.
2
Abone Ol
Ünal, önceki gün hamile eşi Lisa Smellers ve arkadaşlarıyla Mare Beach’teydi. Şezlongunda güneşlenen futbolcu, bir ara plajdaki bir çocuğun su tabancasını alıp yanındaki arkadaşını ıslattı.
3
Abone Ol
Ancak şakalaşmak istediği arkadaşı sert tepki gösterdi. Uzun süre arkadaşlarıyla vakit geçiren Enes Ünal’a eşi Lisa Smellers da sitem etti. Önce arkadaşının gönlünü alan Ünal, ardından eşine sarılıp onu öpücüklere boğdu. (Ali KESER)