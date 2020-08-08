Magazin Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 08:58 , 08 Ağustos 2020 - 09:06

Ünlüler tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?