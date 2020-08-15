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Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 08:23,

Ünlüler tatilde (15 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Yeni sevgililer
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Yeni sevgililer

Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine sunuyor. Sevgililerden Evirgen, Şenolsun ve dizi yapımcısı Pelin Diştaş’la bir karesini “Çalışmadığı nadir dakikalardan” notuyla paylaştı.

2Denizin ortasında
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Denizin ortasında

Ayşegül Yıldız, 7 yaşındaki kızı Elif Ada’yla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Yıldız, önceki gün de bu kareyi “denizin ortasında” notuyla Instagram sayfasına ekledi.

3Kardeşler tatilde
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Kardeşler tatilde

Derin Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile ablası Tansa Ekşioğlu ve eniştesi Can Ekşioğlu ile tekne tatili yapıyor. Ailesiyle Ege koylarını gezen Mermerci tatilden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşıyor.

4Mikonos’u özledim
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Mikonos’u özledim

Eda Taşpınar önceki gün Instagram hesabının Hikaye bölümünde Mikonos’ta çekilen eski karelerini paylaştı.

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Taşpınar bikinili karelerinin altına İngilizce “Mikonos seni özledim” yazdı.

6Küçük prensim
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Küçük prensim

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, yakın bir arkadaşının oğlunun doğum gününü Instagram hesabından “Benin küçük prensim” notuyla kutladı. Ünal’ın fit hali birçok yorum aldı.

7Şelaleye girdi
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Şelaleye girdi

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyadan tatil paylaşımlarına devam ediyor. Talu, bu kez Balıkesir’in Mıhlı Şelalesi’nde suya girdi. Kısa sürede birçok beğeni alan fotoğrafa, “Tablo gibisin” yorumları yapıldı.

8En iyi pozu aradı
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En iyi pozu aradı

Şarkıcı Tuğba Ekinci önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Mamba Beach’te görüntülendi. Ekinci, sosyal medya hesabı için sık sık selfie’sini çekip en güzel kareleri yakalamak için dakikalarca uğraştı.

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Şarkıcı bir ara sıcak havaya dayanamayıp denize girip serinledi. (Ali KESER)

10Sahilin yakışıklısı
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Sahilin yakışıklısı

Oyuncu Şükrü Özyıldız, yaz tatili için Çeşme’yi seçti. Oyuncu, Ayayorgi Yuzu Beach’te arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptı. Fit görünümüyle dikkat çeken Özyıldız, sahildeki tüm bakışları üzerine çekti. (Deniz BOY)

11Tekne misafirleri
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Tekne misafirleri

Komedyen Ata Demirer, teknesinde ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Demirer’in son konuğu ünlü müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu oldu. Komedyen, misafirine kaya levreği ikram etti ve selfie’lerini “Kimler gelmiş... Hastasıyız” notuyla paylaştı.

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