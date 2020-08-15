Ünlüler tatilde (15 Ağustos 2020)

Kardeşler tatilde Derin Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile ablası Tansa Ekşioğlu ve eniştesi Can Ekşioğlu ile tekne tatili yapıyor. Ailesiyle Ege koylarını gezen Mermerci tatilden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşıyor.