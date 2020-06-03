Ünlüler sokağa çıktı! Yeni hayat

Garson ateşini ölçtü Normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran’da yeniden kapılarını açan restoran ve kafe gibi işletmelerde koronavirüs riskine karşın tüm müşterilerin ateşi ölçülüyor.Şarkıcı Merve Holefter de önceki gün kahve içmek için girdiği Nişantaşı’ndaki kafede temassız cihazla ateşi ölçülürken objektife yansıdı. Ateşi normal çıkan Holefter, kahvesini yudumlamaya devam etti.