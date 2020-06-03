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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 08:05,

Ünlüler sokağa çıktı! Yeni hayat

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların önemli bir bölümü 1 Haziran’da kaldırıldı. Normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranlar açılmaya, sokaklar kalabalıklaşmaya başladı. İşte yeni hayatın ilk gününde objektife yansıyan ünlüler...

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1Milyonluk otomobille Bebek’te
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Milyonluk otomobille Bebek’te

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, üçüncü çocuk müjdesi veren eşi Yağmur Sarıoğlu’na 2.5 milyon lira değerinde Porsche Panamera hediye etmişti. Çift önceki gün o otomobille Bebek’te görüntülendi. Lüks aracı valeye bırakan çift, bir süre yürüyüş yaptıktan sona işletmesini aldıkları optik mağazasına gitti.

2Garson ateşini ölçtü
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Garson ateşini ölçtü

Normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran’da yeniden kapılarını açan restoran ve kafe gibi işletmelerde koronavirüs riskine karşın tüm müşterilerin ateşi ölçülüyor.Şarkıcı Merve Holefter de önceki gün kahve içmek için girdiği Nişantaşı’ndaki kafede temassız cihazla ateşi ölçülürken objektife yansıdı. Ateşi normal çıkan Holefter, kahvesini yudumlamaya devam etti.

3Tedbiri elden bırakmayalım
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Tedbiri elden bırakmayalım

Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı’nda görüntülenen Hande Ataizi, normal-leşme sürecinin başlamasına çok sevindiğini söyledi. Maskesini indirerek konuşan Ataizi, “Hayatın normale dönmesi iyi oldu ama bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmamak lazım” dedi.

4Herkes alışacak
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Herkes alışacak

Fatih Ürek, işletmeciliğini yaptığı Etiler CookShop’taydı. Hakan Akkaya ile görüntülenen şarkıcı, “Müşterilerimizin ateşini ölçüyoruz. Menüyü ellerine vermiyoruz, okuyoruz. Mesafe kuralına da dikkat ediyoruz. Bu düzene herkes alışacak” dedi.

5İlk alışveriş
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İlk alışveriş

Normalleşme sürecinin ilk gününde Nişantaşı’nda objektife yansıyan ünlüler arasında şarkıcı Cem Belevi ile oyuncu Zehra Yılmaz da vardı. 3 yıldır birlikte olan çift, evlerinden uzun süre sonra ilk kez alışveriş için çıktılarını söyledi.

6Temmuzda açacağım
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Temmuzda açacağım

Aslışah Alkoçlar, Armutlu’daki mekanı Balance Box’ı denetledi: “Ben mekanı şimdi açmıyorum, çünkü hâlâ çok riskli. Temmuzda açacağım. Öncesinde bir denetlemek istedim.” Alkoçlar, Kaan Demirağ’la ilişkisi hakkındaki sorulara da “Şimdilik her şey iyi” yanıtını verdi.

7Dışarıda maskesiz içeride maskeli
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Dışarıda maskesiz içeride maskeli

Bennu Gerede ve oğlu Dilan, Nişantaşı’nda ayrı ayrı dolaşırken görüntülendi. Bennu Gerede, City’s AVM’den dışarı adım atar atmaz maskesini çıkardı: “Dışarıda maske takmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Dışarıda oksijen var çünkü. Takmak istemiyorum, yasaksa ceza kessinler. AVM’lerde takıyorum sadece.”

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Dilan Gerede Erkaya da annesi gibi maskesiz dolaştı.

9İndirim yaparım
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İndirim yaparım

Nişantaşı’nda görüntülenen Alişan, sahne ücretinde indirim yapabileceğini söyledi: “İşler zamanla açılacak. Sanatçılar mekanlardan besleniyor. Halkın da alım gücü belli. Herkesin faydası için indirim şart. Ben de belli süre indirim yapabilirim.”

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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