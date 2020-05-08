'40 gündür evdeyim'

Coronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan ünlüler, sosyal medyadaki canlı yayınlarda soruları yanıtlıyor...
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1
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Pınar Altuğ, serbest dalış dünya şampiyonu Şahika Ercümen ile canlı yayında buluştu.
Karantina günlerinden bahseden Şahika Ercümen “Dalmaya gidemiyorum. 40 gündür evden çıkmadım. Belli başlı egzersizleri yapıyorum” diye konuştu. Çocukluğundan beri astım hastası olduğunu açıklayan Ercümen, “Akciğerlerimi kapasitesi hâlâ gelişebilir. Mental olarak nefes almanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.
2
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Bergen zor bir iş
Serenay Sarıkaya, Vogue Türkiye’nin Instagram canlı yayın konuğu oldu.
“Acıların kadını” olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatan filmde Bergen’i canlandıracak olan Sarıkaya, “Yapımcımızın kararını bekliyoruz. Hazırlık sürecine başlamıştık ama karantina süreciyle her şeyi durdurmak zorunda kaldık. Bana sorarsan sete çıkmaya hazırım. Bergen özelinde zor bir iş. O yüzden hazırlık süreci çok çok önemli. Hazırlık süreci biraz daha sürebilir” dedi. ◊ Behlül AYDIN
3
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Daha sakin daha sabırlı
Öykü Gürman, Dream Türk TV’nin Instagram hesabında Hilal Özgani’nin canlı yayın konuğu oldu.
Güncel akımlara uymak adına müzik yapmadığını söyleyen Gürman, “Sadece kalbimi titreten şarkılar söylemek istiyorum. Sevdiğim, dinlediğim bir rap’çi ile düet yapmak isterim” dedi. Korona günlerinde, hayata ve geleceğe dair çok şeyi sorguladığını söyleyen şarkıcı, “Artık daha sakin, sabırlı biri olmayı öğrendim. Eskiye ait huylarımdan ve alışkanlıklarımdan kurtuldum” diye konuştu.
4
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Urla’da yaşıyor
En son “Afili Aşk”ta rol alan Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam ve Uğur Uzunel’in canlı yayınına katıldı.
Karantina döneminde Urla’da kaldığını söyleyen Ertuğrul, “Yasaklar kalkınca İstanbul’daki evi boşaltacağım. Tamamen Urla’da olacağım. Zeytinliklerimiz var, ailemle ilgileniyoruz. Burada basketbol potam var, sabahları spor yapıyorum. Paylaşmıyorum ‘sakin ol şampiyon evindeyim” dememek için. Buraya gelin misafirim olun” dedi.