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Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 15:56,

Ünlü yıldızın yeni mülkü: Banyosu terasa açılıyor

Genç yıldız sahip olduğu emlak portföyüne bir yenisini daha ekledi. 27 yaşındaki şarkıcı, meslektaşının bir zamanlar sahip olduğu gösterişli malikaneyi satın aldı.

BACKGRID UK

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1ESKİ SAHİBİ DE MÜZİSYENDİ

 ESKİ SAHİBİ DE MÜZİSYENDİ

ABD'nin gözde semtlerinde gayri menkulleri bulunan Selena Gomez, bunların arasına bir yenisini daha kattı. Gomez, 2017'de hayatını yitiren müzisyen Tom Petty'nin Encino'daki malikanesinin yeni sahibi oldu.

2KAZANCIYLA EMLAK YATIRIMI YAPIYOR

KAZANCIYLA EMLAK YATIRIMI YAPIYOR

Müzik ve sinema dünyasının en çok kazana genç yıldızlarından biri olan Gomez, bu malikane için 4.9 milyon dolar ödedi.

3KENDİ ZEVKLERİNE GÖRE İNŞA ETTİRDİLER

KENDİ ZEVKLERİNE GÖRE İNŞA ETTİRDİLER

Bu özgün malikaneyi Petty ve eşi Jane Benyo, 1989 yılında kendi zevk ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak inşa ettirmişti. Kaliforniya plaj evi tarzındaki bu mülkte daha sonra tadilat yapılmış ve modern dokunuşlar da katılmıştı.

4GOMEZ DE YENİ DÜZENLEMELER YAPTIRACAK

GOMEZ DE YENİ DÜZENLEMELER YAPTIRACAK

Mülkün yeni sahibi olan Gomez'in bu malikaneyi tekrar kendi zevkine göre elden geçireceği ve yeni düzenlemeler yaptıracağı belirtiliyor.

5MANZARALI BANYO

MANZARALI BANYO

Mülkün altı tane yatak odası ve 10 tane banyosu bulunuyor. Bu banyoların hepsi manzaralı ve bir tanesi evin geniş terasına açılıyor.

6KAYIT STÜDYOSU DA BULUNUYOR

KAYIT STÜDYOSU DA BULUNUYOR

Malikanenin Gomez açısından en kullanışlı yanlarından biri de sahip olduğu kayıt stüdyosu. Bir zamanlar Petty de burada kayıt yapıyordu.

7ÖZEL MASAJ ODASI

ÖZEL MASAJ ODASI

Açık renklerin hakim olduğu mülkte her tür aletin bulunduğu bir spor salonu ile masaj odası da bulunuyor.

8GİZLİ GEÇİTLER

GİZLİ GEÇİTLER

Gomez'in yeni mülkünün ilginç bir özelliği daha var. Belirtildiğine göre Petty evini inşa ettirirken gizli geçitler de yaptırmış.

9GÖZLERDEN UZAK

GÖZLERDEN UZAK

Gomez'in satın aldığı bu mülk, sokaktan geçenler tarafından da görünmüyor. Etrafı yoğun bitki örtüsüyle çevrili.

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