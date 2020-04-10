Ünlü yıldızın yeni mülkü: Banyosu terasa açılıyor

Genç yıldız sahip olduğu emlak portföyüne bir yenisini daha ekledi. 27 yaşındaki şarkıcı, meslektaşının bir zamanlar sahip olduğu gösterişli malikaneyi satın aldı.
BACKGRID UK
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ESKİ SAHİBİ DE MÜZİSYENDİ
ABD'nin gözde semtlerinde gayri menkulleri bulunan Selena Gomez, bunların arasına bir yenisini daha kattı. Gomez, 2017'de hayatını yitiren müzisyen Tom Petty'nin Encino'daki malikanesinin yeni sahibi oldu.
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KAZANCIYLA EMLAK YATIRIMI YAPIYOR
Müzik ve sinema dünyasının en çok kazana genç yıldızlarından biri olan Gomez, bu malikane için 4.9 milyon dolar ödedi.
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KENDİ ZEVKLERİNE GÖRE İNŞA ETTİRDİLER
Bu özgün malikaneyi Petty ve eşi Jane Benyo, 1989 yılında kendi zevk ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak inşa ettirmişti. Kaliforniya plaj evi tarzındaki bu mülkte daha sonra tadilat yapılmış ve modern dokunuşlar da katılmıştı.
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GOMEZ DE YENİ DÜZENLEMELER YAPTIRACAK
Mülkün yeni sahibi olan Gomez'in bu malikaneyi tekrar kendi zevkine göre elden geçireceği ve yeni düzenlemeler yaptıracağı belirtiliyor.
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MANZARALI BANYO
Mülkün altı tane yatak odası ve 10 tane banyosu bulunuyor. Bu banyoların hepsi manzaralı ve bir tanesi evin geniş terasına açılıyor.
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KAYIT STÜDYOSU DA BULUNUYOR
Malikanenin Gomez açısından en kullanışlı yanlarından biri de sahip olduğu kayıt stüdyosu. Bir zamanlar Petty de burada kayıt yapıyordu.
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ÖZEL MASAJ ODASI
Açık renklerin hakim olduğu mülkte her tür aletin bulunduğu bir spor salonu ile masaj odası da bulunuyor.
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GİZLİ GEÇİTLER
Gomez'in yeni mülkünün ilginç bir özelliği daha var. Belirtildiğine göre Petty evini inşa ettirirken gizli geçitler de yaptırmış.
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GÖZLERDEN UZAK
Gomez'in satın aldığı bu mülk, sokaktan geçenler tarafından da görünmüyor. Etrafı yoğun bitki örtüsüyle çevrili.