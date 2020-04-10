Ünlü yıldızın yeni mülkü: Banyosu terasa açılıyor

KENDİ ZEVKLERİNE GÖRE İNŞA ETTİRDİLER Bu özgün malikaneyi Petty ve eşi Jane Benyo, 1989 yılında kendi zevk ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak inşa ettirmişti. Kaliforniya plaj evi tarzındaki bu mülkte daha sonra tadilat yapılmış ve modern dokunuşlar da katılmıştı.