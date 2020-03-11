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Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 12:45, /

Ünlü yıldız havaalanına böyle gitti: Corona virüs önlemi

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ünlüleri de etkiliyor. Bazı ünlüler maske ile korunurken bazıları da alışverişe plastik eldivenle çıkıyor.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1BÖYLESİ İLK KEZ GÖRÜLDÜ

BÖYLESİ İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Maske ya da eldiven kullanan ünlüler daha önce görülmüştü ama böylesi ilk kez oldu. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.

2ÖNCE GÜVENLİK

ÖNCE GÜVENLİK

Model Naomi Campbell, Los Angeles'taki Tom Bradley havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.

3CERRAH GİBİ KORUNDU

CERRAH GİBİ KORUNDU

Campbell, tıbbi gözlükleri, özel koruyucu elbise ve ameliyat maskesiyle yolculuğa çıktı. Campbell, uçağın içinde de üzerindeki hiçbir koruyucu giysiyi çıkarmadı.

4BEYAZ TEKERLEKLİ VALİZ

BEYAZ TEKERLEKLİ VALİZ

Campbell'in bunca önleme karşın şıklığından da taviz vermediği, kostümüne uygun bir tekerlekli valiz taşıdığı görüldü.

5STALLONE BÖYLE ÖNLEM ALDI

STALLONE BÖYLE ÖNLEM ALDI

Beyazperdenin korkusuz kahramanları Rocky ve Rambo'ya hayat vererek hafızalarda yer eden 73 yaşındaki Stallone, Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Stallone'nin elindeki koruyucu eldivenler dikkat çekti.

6KORUYUCU ELDİVEN

KORUYUCU ELDİVEN

Stallone maske kullanmadı ama corona virüse karşı en etkili önlemi almayı ihmal etmedi. Uzmanlar virüsün geçiş riskini düşürmek için özellikle elleri sık sık yıkayıp dezenfekte etmeyi, yıkanmamış ellerle gözlere ve yüze dokunmamayı öneriyor. 

7ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE DOKUNMADI

ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE DOKUNMADI

Stallone, göz attığı ürünlerin ambalajlarına eldivenli elleriyle dokundu.

Corona virüs paniği daha önce İtalya'nın Milano kentindeki moda haftasına katılan Bella Hadid ile aynı etkinliğe giden Gwyneth Paltrow'a da yansımıştı.

8HADID MİLANODAYDI

HADID MİLANO'DAYDI

Milano'dan Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Bella Hadid, uçakta çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

9MASKELİ PALTROW

MASKELİ PALTROW

Paltrow da bu maskeli pozunu paylaşıp daha önce rol aldığı bir filmi hatırlatmıştı. Paris Moda Haftası'na giden Paltrow da maskeli bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

10SELENA DA MASKE TAKTI

SELENA DA MASKE TAKTI

Selena Gomez de annesiyle çıktığı bir gezide çekilen maskeli pozuna sosyal medya hesabında yer verdi.

11DİPLODAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

DİPLO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Diplo'nun Instagram paylaşımı ise esprili. Yüzünde maske olan Diplo, bir arkadaşının da yardımıyla oturduğu koltuğu dezenfekte etti. Paylaşımına yazdığı "Bugün değil corona virüs" notu da dikkat çekti.

12ÇOCUKLARA DİKKAT

ÇOCUKLARA DİKKAT

Oyuncu Roselyn Sanchez, eşi ve çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Eve dönerken ise çocuklarının ellerini dezenfektan ile temizledi.

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