Ünlü yıldız havaalanına böyle gitti: Corona virüs önlemi
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ünlüleri de etkiliyor. Bazı ünlüler maske ile korunurken bazıları da alışverişe plastik eldivenle çıkıyor.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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BÖYLESİ İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Maske ya da eldiven kullanan ünlüler daha önce görülmüştü ama böylesi ilk kez oldu. Geçen sene uçaktaki koltuğunu temizlerden çekilen videosuyla olay olan ünlü yıldız, bu kez de corona virüs önlemiyle gündeme oturdu.
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ÖNCE GÜVENLİK
Model Naomi Campbell, Los Angeles'taki Tom Bradley havalimanında çekilen pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. "Önce güvenlik" notuyla yaptığı bu paylaşımında 49 yaşındaki Campbell, çektiği videonun da Youtube kanalında yayında olacağını duyurdu.
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CERRAH GİBİ KORUNDU
Campbell, tıbbi gözlükleri, özel koruyucu elbise ve ameliyat maskesiyle yolculuğa çıktı. Campbell, uçağın içinde de üzerindeki hiçbir koruyucu giysiyi çıkarmadı.
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BEYAZ TEKERLEKLİ VALİZ
Campbell'in bunca önleme karşın şıklığından da taviz vermediği, kostümüne uygun bir tekerlekli valiz taşıdığı görüldü.
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STALLONE BÖYLE ÖNLEM ALDI
Beyazperdenin korkusuz kahramanları Rocky ve Rambo'ya hayat vererek hafızalarda yer eden 73 yaşındaki Stallone, Beverly Hills'te çıktığı alışverişte görüntülendi. Stallone'nin elindeki koruyucu eldivenler dikkat çekti.
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KORUYUCU ELDİVEN
Stallone maske kullanmadı ama corona virüse karşı en etkili önlemi almayı ihmal etmedi. Uzmanlar virüsün geçiş riskini düşürmek için özellikle elleri sık sık yıkayıp dezenfekte etmeyi, yıkanmamış ellerle gözlere ve yüze dokunmamayı öneriyor.
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ÜRÜNLERE ÇIPLAK ELLE DOKUNMADI
Stallone, göz attığı ürünlerin ambalajlarına eldivenli elleriyle dokundu.
Corona virüs paniği daha önce İtalya'nın Milano kentindeki moda haftasına katılan Bella Hadid ile aynı etkinliğe giden Gwyneth Paltrow'a da yansımıştı.
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HADID MİLANO'DAYDI
Milano'dan Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Bella Hadid, uçakta çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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MASKELİ PALTROW
Paltrow da bu maskeli pozunu paylaşıp daha önce rol aldığı bir filmi hatırlatmıştı. Paris Moda Haftası'na giden Paltrow da maskeli bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
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SELENA DA MASKE TAKTI
Selena Gomez de annesiyle çıktığı bir gezide çekilen maskeli pozuna sosyal medya hesabında yer verdi.
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DİPLO'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Diplo'nun Instagram paylaşımı ise esprili. Yüzünde maske olan Diplo, bir arkadaşının da yardımıyla oturduğu koltuğu dezenfekte etti. Paylaşımına yazdığı "Bugün değil corona virüs" notu da dikkat çekti.
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ÇOCUKLARA DİKKAT
Oyuncu Roselyn Sanchez, eşi ve çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Eve dönerken ise çocuklarının ellerini dezenfektan ile temizledi.