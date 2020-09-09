Ünlü televizyoncuyu yerden yere vurdular: Evi askeri kamp gibiydi, tuzaklarla doluydu

KAMERA ARKASI EKİPTEN DE SUÇLAMA Ellen DeGeneres bir süre önce de TV'de kamera arkası ekibi tarafından ırkçı saldırı, cinsel saldırı ve aşağılama gibi iddialarla suçlanmıştı. Hatta bazı çalışanları hastalık ya da cenaze için izin aldıklarında ertesi gün işten kovulduklarını da ileri sürmüştü. DeGeneres bu iddialar üzerine özür dilemişti.