Ünlü televizyoncuyu yerden yere vurdular: Evi askeri kamp gibiydi, tuzaklarla doluydu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazanan ünlülerinden birinin kapalı kapılar ardındaki davranışları hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega, Splash, Depo Photos
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ELEŞTİRİ YAĞMURU
ABD'nin izlenme rekorları kıran sohbet programlarından birini hazırlayan Ellen DeGeneres'in eski çalışanı ünlü televizyoncuyu yerden yere vurdu.
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ASKERİ EĞİTİM KAMPI GİBİ
62 yaşındaki Ellen DeGeneres'in adı açıklanmayan bir eski çalışanı İngiliz basınına konuştu. Bir dönem DeGeneres'in California'daki malikanesinde görevli olan eski çalışan, o evdeki hayatını "askeri eğitim kampı gibiydi" diye tanımladı.
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'TANIDIĞIM EN KÖTÜ İNSANDI'
DeGeneres'in malikanesinin eski çalışanı "O benim hayatımda tanıdığım en kötü insandı. İnsanları kovmaktan zevk alırdı. Size bir "hiçmişsiniz" gibi davranırdı" diye konuştu.
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KONTROL İÇİN TUZAKLAR
Eski çalışan, DeGeneres'in, evinde görevli temizlikçilerin iyi çalışıp çalışmadığını denetlemek için de ilginç bir yöntem denediğini ileri sürdü: "İşe gitmeden önce tuzaklar kurardı. Rastgele noktalara kibrit çöpleri bırakırdı. Böylece temizlik görevlisinin işini gerçekten iyi yapıp yapmadığını kontrol ederdi" diye konuştu.
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SEKİZ TANE KİBRİT ÇÖPÜ
Hatta iddialara göre bir keresinde Ellen DeGeneres'in çalışanlarından biri evin içinde tuhaf yerlerde sekiz tane kibrit çöpü buldu. Günün geri kalanında da DeGeneres birini kovmasın diye evin dört bir yanında kibrit çöpü aramayı sürdürdü.
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SIK SIK ÇALIŞANLARINI KOVARDI
Ellen DeGeneres hakkında bu iddiaları ortaya atan eski çalışan birkaç ay önce işinden kovulduğunu da anlattı. Yine aynı eski çalışanın iddiasına göre DeGeneres'in eşi Portia DiRossi ile birlikte yaşadığı malikanede birkaç aydan fazla kalabilen çalışan bulmak da çok nadir görülen bir durumdu.
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GERÇEK KİŞİLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR
Ünlü televizyoncunun, evinde ekran karşısındakinden çok farklı bir kişilik sergilediğini belirten eski çalışan "Birilerinin gerçek kişiliği evde ortaya çıkıyordu" diye konuştu.
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'ONU DİNLEMEK ZORUNDAYDINIZ'
Eski çalışan DeGeneres hakkındaki iddialarını biraz daha ileri götürerek "Size işkence ederdi. Siz de sadece orada oturup onu dinlediniz. Çünkü size para ödeniyordu" dedi.
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TAKINTILI İDDİASI
DeGeneres'in eski çalışanlarına göre ünlü televizyoncu takıntılı bir insandı ve bazı şeyler istediği gibi yapılmadığında çığırından çıkabiliyordu.
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KAMERA ARKASI EKİPTEN DE SUÇLAMA
Ellen DeGeneres bir süre önce de TV'de kamera arkası ekibi tarafından ırkçı saldırı, cinsel saldırı ve aşağılama gibi iddialarla suçlanmıştı. Hatta bazı çalışanları hastalık ya da cenaze için izin aldıklarında ertesi gün işten kovulduklarını da ileri sürmüştü. DeGeneres bu iddialar üzerine özür dilemişti.
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PROGRAMI BİTİRMEYİ DÜŞÜNDÜ
Kamera arkası ekibin bu iddialarından sonra Ellen DeGeneres'in 17 yıldır sürdürdüğü programını bitirmeyi düşündüğü haberleri de geçtiğimiz ay basında yer almıştı.
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KİŞİSEL MARKASINI KORUMAK İÇİN
Yapım şirketinden bir kaynak, DeGeneres'in yaşananlardan sonra ilk kez 2003'te başladığı talk show'unu bırakmaya hazır olduğunu söyledi. İsmini vermek isteyen kişi "Devam edemeyeceğini düşünüyor ve kişisel markasını kurtarmanın tek yolunun programı bitirmek olduğunu düşünüyor" demişti.