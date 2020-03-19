Ünlü televizyoncu Jimmy Fallon evinden program yaptÄ±, kÄ±zÄ± böyle araya girdi
DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±, milyonlarca insanÄ±n yaÅŸam tarzÄ±nÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdi. BirÃ§ok kiÅŸi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± bile internet Ã¼zerinden karÅŸÄ±lÄ±yor artÄ±k. VirÃ¼sten korunmak amacÄ±yla evlerine kapanan Ã¼nlÃ¼ler de internet Ã¼zerinden konser veriyor ya da TV programlarÄ±nÄ± evlerinin oturma odasÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlÄ±yor. Bunun son Ã¶rneklerinden birini de Ã¼nlÃ¼ ABD'li sunucu Jimmy Fallon sergiledi.Â
BACKGRID USA
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1
HERKES EVÄ°NÄ°N OTURMA ODASINDA
SunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi The Tonight Show adlÄ± sohbet programÄ±yla tanÄ±nan 45 yaÅŸÄ±ndaki Fallon, bir sÃ¼redir canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ± evinin salonundan yapÄ±yor. KarÅŸÄ±sÄ±ndaki konuÄŸu da kendi evinin salonundan onunla sohbet ediyor. Jimmy Fallon'Ä±n dÃ¼n gece yaptÄ±ÄŸÄ± programÄ±n konuÄŸu yarattÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸrolÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± Hamilton ve In the Heights adlÄ± Broadway mÃ¼zikalleriyle tanÄ±nan Lin Manuel Miranda oldu.
2
FRANCES ARAYA GÄ°RDÄ°
40 yaÅŸÄ±ndaki Miranda, Fallon'Ä±n; evinin salonundan yÃ¶nelttiÄŸi sorulara kendi evinin salonundan yanÄ±t verdi. Bu arada Jimmy Fallon da yalnÄ±z deÄŸildi. ÃœnlÃ¼ televizyoncunun evinin oturma odasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±n sÄ±k sÄ±k araya giren beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Frances nedeniyle bÃ¶lÃ¼ndÃ¼. Minik Frances babasÄ±nÄ±n Lin Manuel Miranda ile sohbetinin de yÄ±ldÄ±zÄ± oldu.Â
3
BÄ°NLERCE DOLAR YARDIM TOPLANDI
Lin Manuel Miranda da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n sohbet aralarÄ±na girmesine gÃ¼lÃ¼mseyerek karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Jimmy Fallon Ã¼nlÃ¼ programÄ±nÄ±n evden yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¶lÃ¼mleriyle Feeding America ve Broadwaycares.org adlÄ± vakÄ±flar iÃ§in 20 milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde yardÄ±m topladÄ±.Â