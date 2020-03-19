HERKES EVÄ°NÄ°N OTURMA ODASINDA SunuculuÄŸunu Ã¼stlendiÄŸi The Tonight Show adlÄ± sohbet programÄ±yla tanÄ±nan 45 yaÅŸÄ±ndaki Fallon, bir sÃ¼redir canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ± evinin salonundan yapÄ±yor. KarÅŸÄ±sÄ±ndaki konuÄŸu da kendi evinin salonundan onunla sohbet ediyor. Jimmy Fallon'Ä±n dÃ¼n gece yaptÄ±ÄŸÄ± programÄ±n konuÄŸu yarattÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸrolÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± Hamilton ve In the Heights adlÄ± Broadway mÃ¼zikalleriyle tanÄ±nan Lin Manuel Miranda oldu.