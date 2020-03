HERKES EVİNİN OTURMA ODASINDA Sunuculuğunu üstlendiği The Tonight Show adlı sohbet programıyla tanınan 45 yaşındaki Fallon, bir süredir canlı yayınlarını evinin salonundan yapıyor. Karşısındaki konuğu da kendi evinin salonundan onunla sohbet ediyor. Jimmy Fallon'ın dün gece yaptığı programın konuğu yarattığı ve başrolünde oynadığı Hamilton ve In the Heights adlı Broadway müzikalleriyle tanınan Lin Manuel Miranda oldu.